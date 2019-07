Passend zur 3333. „Wochenblatt“-Ausgabe: Die Bibel des Künstlers Willy Wiedmann zeigt das komplette Alte und Neue Testament als Bilderserie mit 3333 Abbildungen.

Die Zahl 3 kommt in vielen Kulturen und Religionen vor: Sie steht für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, symbolisiert unter anderem die göttliche Dreifaltigkeit und die pythagoreische Triade und spielt eine wesentliche Rolle in polytheistischen Religionen wie der hin­duistischen. Für den 2013 verstorbenen Stuttgarter Künstler Willy Wiedmann hatte die Zahl ebenfalls eine ganz besondere Bedeutung: Seine nach ihm benannte „Wiedmann- Bibel“ gibt auf 3333 Einzelabbildungen das komplette Alte und Neue Testament wieder.

„Zwar steht in seinen Aufzeichnungen nicht explizit beschrieben, warum es genau 3333 Bilder sind, aber wenn man eines mit Sicherheit behaupten kann, dann das, dass mein Vater nichts zufällig gemalt oder kreiert hat“, sagt Sohn und Erbe Martin Wiedmann.

Die Idee für das einzigartige Projekt entsteht im Jahr 1984, als Willy Wiedmann den Auftrag bekommt, die Pauluskirche in Zuffenhausen auszumalen. Durch die Beschäftigung mit der anstehenden Aufgabe angeregt, wächst in dem Künstler der Ehrgeiz, die Bibel zeichnerisch auf Papier zu bannen.

„So schürte sich in mir die Lust zum Malen dieses, so weiß ich es heute, wohl größten Werkes, was die Menschheit je hervorgebracht hat …“, schreibt er in seinen Aufzeichnungen. Aus der Idee wird Realität – nach 16 Jahren ist das Lebenswerk schließlich vollendet.

Was auf den ersten Blick als langer Zeitraum erscheinen mag, erstaunt bei näherer Beschäftigung mit Umsetzung und Intention des Künstlers kaum. Der eigens entwickelte Malstil, die sogenannte Polykonmalerei, bezieht sich auf die griechischen Worte „Polýs“ und „ikon“, zu Deutsch „viele Tafeln/Bilder“, und beschreibt das zugrunde liegende Konzept: Ein aus Einzelbildern zusammengesetztes Leporello mit über einem Kilometer Gesamtlänge, das dank des Fehlens von Anfangs- und Endsequenzen gleich geschriebenen Texten fortlaufend zu „lesen“ ist.

„Die Absicht meines Vaters bestand darin, den oft verkomplizierten Text aufzuschlüsseln und in Bilder umzusetzen, um Menschen, die Bibeltexte aus unterschiedlichsten Gründen nicht verstehen, die Angst davor zu nehmen und sie zur Beschäftigung mit der Bibel anzuregen“, fasst Martin Wiedmann den Inhalt eines Essays zusammen, den sein Vater über die Arbeit an der Bibel verfasst hat. Insgesamt zog der Künstler neben kirchenwissenschaftlichen Schriften mehr als 40 verschiedene Bibelversionen zurate.

Da Willy Wiedmann seine Bibel zu Lebzeiten nicht publizieren konnte, führt Sohn Martin seines Vaters Mission weiter. 2015 wird die Bibel der Öffentlichkeit vorgestellt, zwei Jahre später in Form eines Fak­similes erstmalig komplett gezeigt. Seit 2018 gibt es die Bibel als Buchausgabe, die durch einen Begleitband zu Willy Wiedmanns Leben und Werk komplettiert wird. Ganz neu im Vertrieb ist die Bibel als analoges Rollbuch. „Das Original ist derzeit im Museum of the Bible in Washington DC, wo sie noch bis zum September bleibt. Danach ist eine Ausstellung in Houston Texas im HBU Dunham Bible Museum geplant.“

Wiedmann-Bibel

Die Einnahmen der Wiedmann Bible Foundation werden teils an Bildungsprogramme der Deutschen Bibelgesellschaft gespendet, teils reinvestiert, um die Bibel weltweit zugänglich zu machen.

Auf https://thewiedmannbible.com/de/ gibt es weitere Informationen.