Ein entspanntes Wochenende beginnt mit einem entspannten Start. Der gelingt gut mit einem freitagabendlichen Stopp beim Cannstatter Abendmarkt auf dem Marktplatz.

Länder und Kulturen, Musik und Tanz, Wein und Bier – bei jedem der Abende steht ein anderes Thema im Fokus. Und so geht es bis zum Ende der diesjährigen Abendmarkt-Reihe weiter. Am 18. August sind bei einer öffentlichen Weinprobe mit dem Weingut Frank J. Haller Tropfen zu verkosten; für Musik sorgt Singer/Songwriter Anthony Davies. Was Kroatien kulturell und kulinarisch zu bieten hat, das präsentiert der kroatische Kulturverein „Vila Croatia Stuttgart“ am 25. August.

Und zum Abendmarkt-Ausklang wird’s an den letzten beiden Terminen dieses Jahr in der Tat klingend: Den Soundtrack für den 1. September liefert die Stuttgarter Band 18 Strings – mit voluminösem Pop, erzeugt mit Gitarre, Bass, Geige, Cello, taktgebendem Schlagzeug und natürlich Stimme. Am 8. September steht das Duo Mojo Oil auf der Bühne und gibt Blues-, Rockabilly- und Country-Nummern sowie eigene deutschsprachige Stücke zum Besten.

Es gibt zu jedem Termin an mehreren Ständen manch Kleinigkeit zum Mitnehmen sowie Appetitliches zum Vorortgenuss. Letzterer steht im Vordergrund, der Abendmarkt will kein Einkaufsmarkt sein, sondern eine Verweilplattform bieten, zum Schauen, zum Sitzen und um Leute zu treffen.

Abendmarkt-Zeiten

Der Cannstatter Abendmarkt findet bis zum 8. September immer freitags von 17 bis 22.30 Uhr auf dem Cannstatter Marktplatz statt.