Rund 300 neue Mitbewohner wird Münster im Frühjahr bekommen: Im März soll die Flüchtlingsunterkunft an der Burgholzstraße bezogen werden. Mittlerweile hat sich ein Freundeskreis formiert. Rund 60 dabei Engagierte beschäftigen sich in verschiedenen Arbeitsgruppen damit, wie den Geflüchteten der Start in Münster und die Integration erleichtert werden kann. Der Freundeskreis freut sich über weitere ehrenamtliche Verstärkung. Wer dazu Lust hat, bekommt unter Telefon 0711/21 65 74 84 weitere Infos.

In neue Räume einziehen werden in diesem Jahr auch kleine Münstermer – beziehungsweise umziehen. Denn „die Kindertageseinrichtungen in der Moselstraße und in der Freibergstraße müssen saniert werden, für die Kindertageseinrichtung in der Austraße steht ein Neubau an“, so Bezirksvorsteherin Renate Polinski. Zwischenquartiere für die drei Kitas sollen auf der Festwiese beim Kultur- und Sportzentrum gebaut werden. „Wir hoffen, dass der Zeitplan eingehalten werden kann und die Interimsbauten bis zum Sommer stehen.“

An anderer Kinder-Stelle dreht es sich ums Essen. „Wir haben uns im Arbeitskreis ‚Kinder, Jugend und Familien’ des Themas Gesundheit angenommen“, so Polinski. Gesund ist (eher), wer gesund isst, und deshalb wird „an der Grundschule, der Kindertageseinrichtung Freibergstraße und dem Kinder- und Jugendtreff das ‚Slow Mobil’ Station machen.“ Gemeinsam mit den Kindern wird eingekauft und gekocht, der Nachwuchs damit unterhaltsam und lecker an frisch gekochte Mahlzeiten mit saisonalen Zutaten herangeführt.

Ein- und umziehen steht auch bei zwei weiteren Einrichtungen auf der Agenda: der Freiwilligen Feuerwehr und dem Pflegezentrum. Bloß fehlt bei beiden immer noch der neue Platz.

Was den für ein neues Feuerwehrmagazin angeht, so„steht derzeit ein Grundstück im Raum, die Machbarkeitsstudie muss aber erst ergeben, ob es überhaupt in Frage kommt“, so Polinski. „Dieses Thema wird uns noch länger begleiten...“

Das Pflegezentrum Münster sucht nicht nach einem Ersatzgrundstück, sondern nach einem zusätzlichen für ein ergänzendes Gebäude. Denn die Landesheimbauverordnung 2019 fordert für das Gros der Einrichtung Einzelzimmer. Über 40 Plätze werden beim Umbau wegfallen. Um diesen Pflegeplatzverlust aufzufangen, bräuchte es ein zweites Haus. „Ein ins Auge gefasster Standort in der Enzstraße konnte wegen der Lärmimmission nicht weiter verfolgt werden“, so die Bezirksvorsteherin. Auch diese Suche wird weitergehen.

Weitergehen wird es außerdem beim Thema Sanierungsgebiet. „Die Fördermittel für das Programmjahr 2017 wurden beantragt – wir erwarten den Bescheid im März“, so Polinski. Im Frühjahr oder Sommer solle die Sanierungssatzung erlassen werden. Danach werden ein weiteres Mal die Bürger gefragt sein: beim Aufstellen einer „Prioritätenliste zur Konkretisierung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen“.