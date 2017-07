In Atelier und Kirche, Galerie und Museum, Boutique und Pflegeheim, Hof und Park – die Initiative „Cannstatter Kulturmenü“ tischt am 8. Juli Kunst und Kultur an 22 Orten auf.

Musik von Violine über Jazz und E-Orgel bis zu trotzigen Beats erklingt in Räumen und unter freiem Himmel (Christuskirche, 14.45 Uhr; Konzertmuschel am Kursaal, 16 Uhr; Kunstraum 5, 16 und 19 Uhr; Modeboutique Divina Marina, 17 Uhr; Stadtkirche, 21.30 Uhr; Kulturinsel, 20 Uhr; Stromraum-Studio, 22.30 Uhr). Gags in Lieder packt Roland Baisch bei der Kulturmenü-Auftaktveranstaltung (am Klösterle, 13 Uhr).

Gesprochene Worte sind bei Lesungen zu hören, schöne, schlaue, spannende und andere. Und über die Cannstatter Zukunftswerkstatt wird auf dem roten Sofa gesprochen (XLAB im Ü12, 16 Uhr).

Kunst ist allerorten zu sehen, von der des Linolschnitts über Körper im Raum und magische Collagen bis zum Kurzfilm. „Was war gestern? Heute ist! Was wird morgen sein?“, heißt es am Platz der ehemaligen Synagoge (Installationseröffnung um 14 Uhr, bis 18 Uhr).

Wie Cannstatt zum Bad kam, darum geht es bei einer Ausstellung in der Stadtmühle (Auftaktveranstaltung um 11 Uhr, geöffnet bis 19 Uhr); wie das „Bad“ schmeckt, lässt sich dort bei Mineralwasserprobe herausfinden (17.30 Uhr). Arzt- und Apothekenhistorie dazu vermittelt das Stadtmuseum (12 bis 19 Uhr). Durch die Badstadt flaniert wird bei historischen Spaziergängen (Stadtmauerreststück neben dem Kaufhof, 10, 16.30 Uhr; Stadtmühle, 12.30, 15 Uhr; Kursaalbiergarten, 17 Uhr).

Cannstatter Kulturmenü

Als Eintrittskarte für alle Veranstaltungen dient der Kulturmenü-Button. Er kostet 5 Euro. Zu erwerben ist er am Samstag an den Veranstaltungsorten sowie im Vorverkauf. Weitere Infos und das ganze Programm sind zu finden unter www.cannstatter-kulturmenue.de.