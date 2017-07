Nanu, schon wieder? Nachdem 2013 bereits 300 Jahre Fischerstechen gefeiert wurde, wird das am Sonntag erneut getan – dieses Mal historisch korrekt.

1713 eröffnete Herzog Eberhard Ludwig den Hafen am Mühlgrün in Cannstatt. Das erste Fischerstechen wurde in Cannstatt aber nicht bei diesem Anlass veranstaltet, „sondern erst vier Jahre danach“, so Panajotis Delinasakis vom Kübelesmarkt. Vor zwei Jahren wurde der Irrtum erkannt, durch das Buch „Cannstatt und seine Geschichte“, herausgegeben vom Verein Pro Alt-Cannstatt – deshalb feiern die Kübler nun eben noch mal korrekt groß Jubiläum. Am Sonntag heißt es also am und auf dem Neckar zwischen Wilhelmsbrücke und Mühlsteg wirklich 300 Jahre Fischerstechen.Erst knallt’s (Böller), ab da platscht’s (Teilnehmer).

16 Kostümierte gehen an den Start, werden von Paddlern der Kanugesellschaft Stuttgart in Alu-Stechkähnen aufeinander zu gelenkt und schubsen sich mit Stangen im K.o.-System ins Wasser.Dazwischen wird wiederbelebt, was lange auch zur Fischerstechen-Tradition gehörte, dann aber verschüttging: das Kübelesrennen. Dazu werden die Kübel vom närrischen Parcoursrennen am Schmotzigen Donnerstag von den Rädern befreit, die Löcher verstopft, und dann heißt’s: rein in den Kübel, rüber ans andere Ufer. „Bätschnass oder furztrocka? Baden im Neckar erlaubt!

300 Jahre Fischerstechen, Sonntag, 23. Juli

Eröffnung um 12.30 Uhr, mitsamt Bootskorso (13 Uhr), Kübler-Cup (ab 14 Uhr, mehr im Innenteil), Kübelesrennen (gegen 15.30 Uhr) und einer Hocketse (11 bis 19 Uhr). Wer sich das Spektakel vom Neckarufer zwischen Wilhelmsbrücke und Mühlsteg aus anschauen will, der bezahlt 3 Euro Eintritt, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.