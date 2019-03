Wer beleben soll, muss verweilen wollen. Wer verweilen soll, will oftmals gerne sitzen. Auf dem Marktplatz in Bad Cannstatt soll das künftig besser gehen. Ein bisschen. Irgendwie.

Der Marktplatz ist ja manchmal leer und soll doch bitte voller werden. Belebung heißt das. Belebter ist der Marktplatz, seit er in der warmen Jahreszeit nass ist: Wenn es aus dem Fontänenbrunnen sprudelt, dann hüpfen kleine Menschen ganz gerne durchs Gesprudel. Der etwas größere Mensch mag indes meist lieber trocken verweilen. Und das halt auch ungern herumstehend.

Den Marktplatz bequem sitzend zu beleben ist bloß nicht so leicht. Bequem geht eh schon anders als auf den metallenen Sitzplätzen. Wenn die belegt sind oder mehr als zwei Sitzwillige nebeneinander sitzen wollen, dann bleibt nur noch das Kauern auf den Metallrundstangen rund um die Bäume. Immerhin: Künftig steigen die Chancen auf einen grünen Metallsitzplatz unter den Bäumen. Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt hat auf Wunsch des Bezirksbeirats geprüft, ob mehr davon gingen und wie viel das kosten würde.

Ergebnis: geht. Pro Baum(ring) sollen es künftig acht Sitzelemente sein. Macht bei sechs Bäumen 48 Sitzplätze – und insgesamt 26.000 Euro Kosten. Finanziert wird das aus dem Bezirksbudget. Bequem ist’s dann immer noch nicht. Aber ein paar unbequeme Sitze sind immerhin besser als zwangsstehende Belebung. Wahrscheinlich.

Sitzschalen-Plan

So ein Metallsitzding am Baumschutzring kostet 4900 Euro, wenn es als „Sitzschale mit Rückenlehne“ daherkommt. Ohne Lehne sind es 4200 Euro. Am Marktplatz sollen künftig mehr dieser Sitzplätze installiert werden. Der Bezirksbeirat hat dieser Tage dafür gestimmt, die benötigten 26.000 Euro aus dem Bezirksbudget zu finanzieren.