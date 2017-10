Seit zehn Jahren wird im Hallschlag im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ gearbeitet. Nun geht’s in den Endspurt.

Das Römerkastell, die neue U-Bahn-Haltestelle Hallschlag, neuer Wohnraum, umgestaltete Straßen – im Hallschlag hat sich sichtlich viel verändert. Kleine Projekte und große, städtebauliche und welche des kulturellen und sozialen Miteinanders, viele unter Einbeziehung der Anwohner sind umgesetzt worden – und sollen es noch werden. Für zwei weitere Jahre, bis Oktober 2019, soll sich das Institut Weeber und Partner noch ums Stadtteilmanagement kümmern. Mit dem Verlängerungsantrag geht einer zur Aufstockung einher. Insgesamt beläuft sich der Förderrahmen mittlerweile auf 15,61 Millionen Euro. Umfassende Veränderung kostet nun mal Zeit und Geld.

In der Endphase der Sozialen Stadt gilt es, letzte Vorhaben zu Ende zu bringen, darunter das Schlüsselprojekt: Das Mehrgenerationenhaus, das in etwa einem halben Jahr fertiggestellt sein wird und das es nach Bauende mit Leben zu füllen gilt. Und es geht ums Verstetigen. Das Stadtteilmanagement wird sich Schritt für Schritt herausziehen, stattdessen sollen die Hallschlagbewohner und Nutzer der Einrichtungen ans Ruder. Für die ist das Ganze ja auch gedacht, für sie und mit ihnen wird es gemacht – und wenn der Hallschlag am Ende der Sozialen Stadt ein freundlicheres Gesicht haben wird als einst, werden es die Bewohner des Stadtteils sein, die diesem Gesicht Lebendigkeit verleihen.

Wissen, was geht

Wer mehr über Projekte, Angebote, Veranstaltungen und Beteiligungsmöglichkeiten der Sozialen Stadt im Hallschlag wissen möchte, findet Infos dazu unter www.zukunft-hallschlag.de/sozialestadt.