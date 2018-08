Dem Thema „Krieg und Frieden“ widmet sich das Musikfest Stuttgart in diesem Jahr, in Klang gebracht an verschiedenen Orten – auch in Cannstatt.

Das Mercedes-Benz-Museum ist eine der Einrichtungen, an dem das Musikfest-Format „Unternehmen Musik“ in diesem Jahr verortet ist. Dort steht am 7. September (19 Uhr) „A Tribute to Glenn Miller“ auf dem Programm. Andrej Hermlin, das Vokalquartett The Skylarks und sein Swing Dance Orchestra haben sich der Wiederbelebung der einzigartigen Klangwelt der swingenden Arrangements aus Millers Feder verschrieben und bringen sie lässig elegant ins Heute.

Ein Musikfest-Gottesdienst wird am 2. September (10 Uhr) in der Stadtkirche gefeiert. Die Predigt hält Hans-Joachim Eckstein. Der Dresdner Kammerchor lässt unter anderem Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Heinrich Schütz erklingen.

Das Wilhelma-Theater bietet am 9. September Raum für ein Familienkonzert (15 Uhr). Unter dem Titel „Unterwegs nach Umbidu“ geht es musikalisch-theatralisch um das Träumen, um verbindende Melancholie und die Sehnsucht nach dem Ort, an dem jeder glücklich ist.

Das Wizemann ist gleich mehrfach Musikfest-Location: Am 5. September (19 Uhr) ist bildhafte Instrumentalmusik zu hören, die sich aus der bedrohlichen Lage im kriegerischen 17. Jahrhundert heraus entwickelte – unter anderem Schmelzers „Türkenschlacht bei Wien 1683“ und Bibers „Sonata representativa“. Beim „Bach.Lab“ gibt’s programmatische Grenzgänge. So heißt es am 7. September (21 Uhr) „Bach in Blue“ (mit einem Programm für Trompete, E-Violine Pomposa und Hammond-Orgel), am 8. September (21 Uhr) „Bach getanzt“ mit choreografierten sowie improvisierten Tänzen.

Das ganze Programm

Das Musikfest Stuttgart der Internationalen Bachakademie findet vom 25. August bis 9. September an verschiedenen Orten in Stuttgart statt. Das gesamte Programm sowie Tickets im Vorverkauf gibt’s unter www.bachakademie.de.