Der Sommer beginnt – und auf dem Cannstatter Marktplatz lautet das Motto „Einkauf, Genuss und Unterhaltung“ nun immer freitagabends beim Cannstatter Abendmarkt.

Länder und Kulturen, Musik und Tanz, Wein und Bier – bis Anfang September dreht sich der Abendmarkt jeweils um ein bestimmtes Thema. Der Juni fängt schon bunt an: Am 2. Juni lädt die Zaißerei zu einer öffentliche Weinprobe ein, am 9. Juni kredenzt die Meckatzer-Brauerei Gerstensaftspezialitäten, am 16. Juni steht die Band Cathays Brass auf der Marktplatz-Bühne, am 23. Juni findet ein westafrikanischer Abend mit dem deutsch-ghanaischen Kulturverein Degha statt, und am 30. Juni liegt der Fokus auf dem fairen Handel.

An rund 15 Ständen wird immer Appetitliches feilgeboten – drei sind fix dabei, der Rest wechselt. Zusammen mit der Programmvielfalt sorgt das für Abwechslung. Und „so kann man jedes Mal etwas anderes probieren und erleben“, sagt Dirk Strohm, der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Die Altstadt Bad Cannstatt.

In Form von Kleinigkeiten wie Olivenöl, Wurst oder Geschenkartikeln soll der Genuss auch nach Hause transportiert werden können. Doch ist der Abendmarkt „nicht der Markt zum Einkaufen“ – den hat Cannstatt schließlich dreimal in der Woche –, „sondern er ist vor allem ein Treffpunkt. Jung und Alt sitzen friedlich miteinander und unterhalten sich – das ist toll“, so Strohm. So lässt es sich auf dem Marktplatz aushalten, runterkommen vom Stress der Arbeits­woche und entspannt ins Wochenende gleiten.

Hingehen, genießen

Der Cannstatter Abendmarkt findet in der Sommerzeit bis zum 8. September immer freitags von 17 bis 22.30 Uhr auf dem Cannstatter Marktplatz statt. Am 28. Juli gibt’s keinen – denn da wird das Brezelfest gefeiert.