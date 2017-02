Nach langer Planungsphase biegen das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und die Eichendorffschule in die Zielgerade ein: In den kommenden Monaten rücken die Bagger an. Bezirksbeirat und Gemeinderat haben dem Bebauungsplan für den Aus- und Neubau des Gymnasiums an der Remstalstraße dieser Tage zugestimmt. Für den Neubau der benachbarten Eichendorffschule gab der Gemeinderat ebenfalls grünes Licht. Beide Schulbauprojekte hängen ja auch zusammen.

Das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und die Eichendorffschule sollen ein Modellprojekt für inklusive Beschulung werden. Sprich: Es soll ein barrierefreier Ort zum gemeinsamen Ganztages-Lernen (, -toben und -entspannen) entstehen, für Kinder mit und ohne Behinderung. Das alles erfordert entsprechende Räume. Mehr Raum braucht das Elly allein schon deshalb, weil immer mehr Schüler ein Gymnasium besuchen möchten. Für rund 38,7 Millionen Euro wird das Elly daher ausgebaut. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.

Die Eichendorffschule – Grundschule, auslaufende Werkschule und aufbauende Gemeinschaftsschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt – wiederum braucht ebenfalls geeigneten Platz für inklusives Ganztagslernen. Und auch mehr Raum, damit sie die Außenstelle am Elly auflösen kann. Aktuell sind dort die Ganztagesgrundschulklassen untergebracht, welche die Mensa des Gymnasiums mitnutzen. Der Gemeinderat hat sich Ende Januar einstimmig für den Neubau der Eichendorffschule ausgesprochen, für die geplante Umstrukturierung und Sanierung des Fachklassenbaus sowie den Neubau einer Zweifeld-Turnhalle. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 33,2 Millionen Euro. Der Baubeginn ist für März geplant, die Fertigstellung für Herbst 2020.