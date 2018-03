Im Kleinen Kursaal war am Mittwochabend vergangener Woche S-21-Information angesagt: Es ging um den aktuellen Bauarbeitsstand der Eisenbahnbrücke.

Es läuft alles plangemäß, konnten Vertreter der Bahn bei der Bürgerinfoveranstaltung verkünden. Die neue Stahlsegelbrücke schiebt sich im Termin- und Kostenplan über den Neckar. Taktschiebeverfahren nennt sich die Bauweise, bei der die einzelnen Brückensegmente vor Ort am Westufer gefertigt und schrittweise an ihren Platz gebracht werden. Etwas mehr als die Hälfte ist geschafft, sagte Christoph Lienhart, bei der DB Projekt Stuttgart-Ulm unter anderem zuständig für das Cannstatter Brücken- und Tunnelprojekt.

Nach den Baumfällungen im Park beginnen nun auch die Arbeiten am Rosensteinportal, die bis Ende 2021 währen sollen. Ihretwegen „muss ein Teil des Weges von der Wilhelma zum Schloss Rosenstein unterbrochen werden“, erklärte Neckarbrücken-Projektleiter Sebastian Heer. Es werde derweil aber barrierefreie Interimswegeverbindungen geben. Auch der Bereich am Seilerwasen und der Schönestraße werde weiterhin passierbar sein.

Dort beginnen im Sommer die Arbeiten für den Brückenüberbau auf der Ostuferseite. Ende 2019 soll der Rohbau nach rund viereinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt sein, so Lienhart. 2020 wird außerdem der technische Ausbau der „sehr schlanken“ Brückenkonstruktion erfolgen, die am Ende in einer Länge von rund 345 Metern den Neckar und die B10 überspannen und gemeinsam mit S 21 in Betrieb gehen wird. Fußgänger und Radfahrer werden die Brücke auf dem darunter gehängten Steg schon vorher passieren können, „wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2019“. Dieser Part läuft „in enger Abstimmung mit der Stadt“, denn diese baut die Steg-Verlängerung weiter über die B 10 und in den Rosensteinpark hinein.

Mehr erfahren

Mehr Infos zum Projekt und visuelle Darstellungen, wie das Ganze einmal aussehen soll, sind zu finden unter www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de und www.s21erleben.de. Die Bau-Info-Hotline ist unter 07 11 / 21 32 12 12 zu erreichen.