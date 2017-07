. . . ist es Zeit für eine Generalüberholung. Bei der Aubrücke jedenfalls. Anders drüber und drumherum heißt es daher ab kommendem Montag.

1951 wurde die heutige Aubrücke erbaut, mittlerweile weist sie ausgeprägte Schäden auf. 1,2 Millionen Euro investiert die Stadt, um das rund 100 Meter lange Bauwerk auf Vordermann zu bringen. Eine Betoninstandsetzung an der gesamten Brücke steht an, auch an der Unterseite und im Hohlraum der Stahlbetonkonstruktion, außerdem werden die Abdichtung sowie der Fahrbahnbelag und der Gehwegbereich erneuert. Um die Bauarbeiten durchführen zu können, werden Fahrbahn und Gehweg auf der Brücke nun rund zehn Wochen lang, wohl bis Mitte September, vollständig gesperrt.

Von den Bauarbeiten ausgenommen ist der Gleisbereich der Stadtbahn. Fußgänger dürfen während der Brückensperrung kostenlos die Stadtbahn zwischen den Haltestellen Wagrainäcker und Elbestraße benutzen. Fahrradfahrer kommen über den Münstersteg beziehungsweise den Max-Eyth-Steg auf die andere Neckarseite.

Für Autofahrer heißt es, größere Umwege nehmen: Der Kfz-Verkehr wird’s montags bis samstags über die Wagrainstraße, Hofener Straße und Neckartalstraße umgeleitet, sonntags über den Seeblickweg, die Steinhaldenfeldstraße, Schmidener Straße, Gnesener Straße und Neckartalstraße. Blöd auch für die Anwohner, unvermeidbar laut Stadt. In jedem Fall besser, als wenn die Brücke zu bröckeln begönne.

Brückensperrung

Die Aubrücke wird vom 3. Juli bis Mitte September für Fußgänger, Radfahrer und Kfz-Fahrer gesperrt. Ein Umleitungsstreckenplan ist unter www.stuttgart.de/aubruecke zu finden. Die Stadtbahn fährt auch während der Bauzeit.