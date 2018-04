Der Schwabe schwäbelt – mit Stolz und System bei den Cannstatter Mundarttagen. Heuer feiert die Reihe 20-Jahr-Jubiläum – elfmal von April bis Juni.

Dass es dieses Jahr einen runden Reihen-Geburtstag zu feiern gibt, fand seinen Ursprung 1998 durch andere Feiergründe: Zehn Jahre Vereinsbestehen vom Verein ’s Dudelsäckle galt es damals festlich zu begehen, gleichzeitig 20 Jahre Mundartgesellschaft Württemberg und 25 Jahre Stadtteilbücherei Bad Cannstatt. „Dazu wollten wir was Besonderes machen“, erzählt Peter Hinderer, der Dudelsäckle-Vorsitzende. Also tat man sich zur Jubiläenfeierei zusammen im Bezirk, holte noch andere Vereine ins Boot – und dann „haben wir das einfach mal gemacht“.

Diese Einfach-mal-einmalAktion kam so prima an, dass man das seither Jahr für Jahr macht. Weil das wiederum ganz schön viel Organisationsarbeit macht, übernahm die ab dem zweiten Jahr der Kübelesmarkt Bad Cannstatt. Zusammen geht’s meist besser, auch in Mundartkulturfragen. Das Motto ist noch heute dasselbe wie zu Beginn der Mundarttage: „Schwäbisch gschwäddsd, gsonga, gspield ond glacht“. „Mundart verbinde ich mit Heimat“, meint Hinderer. „Sie stiftet eine gewisse Identität. Es ist wichtig, dass sie gepflegt wird.“ Und pflegen lässt sie sich auf unterhaltsame Weise: heuer von April bis Juni elf Mal, auf der Bühne, in der Kirche, in der Natur oder um den Maibaum herum – in jedem Fall schwäbisch.

Hingehen

Die Cannstatter Mundart­tage finden vom 27. April bis 17. Juni an verschiedenen Orten statt. Den Auftakt macht „Huat ab! D‘ Albschwoba kommet.“ am 27. April um 20 Uhr im Haus am See; gefolgt von einer „Schwäbischen Kräuterwanderung“ am 6. Mai ab 14 Uhr vom Mühlhäuser Rathaus aus. Das ganze Programm ist zu finden unter www.cannstatter-mundarttage.de.