Es geht um Leben und Schönheit, um Alter, Tod und Verbrechen: Bei der Langen Nacht der Museen am 25. März ist allerorten allerhand Spannendes zu erleben – auch in Cannstatt.

Auf dem menschlichen Körper im „Zyklus des Lebens“, von der Zeugung bis ins Alter, liegt der Fokus der Körperwelten-Ausstellung in der Schleyer-Halle – in Szene gesetzt mit Plastinaten und Präparaten. Was Alter eigentlich ist, gefühlt bis gesellschaftlich, darum geht es im Mercedes-Benz Museum – bei der Sonderausstellung „Ey Alter“. Sonst noch auf dem Programm: Sternegucken, Poetry-Slam, Party – und natürlich Automobilgeschichte.

Straßenbahngeschichte wiederum gibt’s in der Straßenbahnwelt, Veielbrunnenweg 3, zu erleben, außerdem Stuttgarter Busbetriebsgeschichte, Rollschuhakrobatik, Kabarettist Ottfried Fischer und Cross-over-Covermusik. Kunsteinblicke sind an drei Cannstatter Kreativstätten möglich: Die Ateliers im Friedel, Kegelen­straße 3–5 und Kleemannstraße 20, zeigen eigene Werke und die internationaler Künstler.

Die Kreativen im Atelierhaus Brückenstraße, Brückenstraße 10, zeigen, wie sie scheinbar Unverein­bares kreativ verbinden. Und die Ateliergemeinschaft Ü12, Überkinger Straße 12, zeigt „Facetten der Schönheit“, die Sonderausstellung „zu dir oder zu mir?“ und wartet noch mit Lesung, Performance und Musik auf. Cannstatt-Geschichte und -Geschichten präsentiert das Stadtmuseum Bad Cannstatt, Marktstraße 71/1, dazu eine Best-of-Sonderausstellung sowie „Hörgeschichten von Hesses Schulzeit, Ahoj-Brause und Anstands­regeln“.

Von Verkehr und Unfällen über Waffen und Uniformen, Tatortarbeit und Falschgeld bis hin zu Nationalsozialismus und RAF-Terror: Das Polizeimuseum Stuttgart, Hahnemannstraße 1, zeigt, was zur Polizeigeschichte gehört. Polizeiexperten erzählen spannende Geschichten – für alle ab 16 Jahren, die einen Ausweis dabeihaben.

So funktioniert die Lange Nacht der Museen:

Die Lange Nacht beginnt am 25. März, um 19 Uhr. Teileweise gibt’s schon nachmittags ein Kinderprogramm. Tickets zu 18 Euro für Erwachsene und zu 4 Euro für Kinder von sechs bis 14 Jahren gibt’s an der Tages- und Abendkasse bei allen beteiligten Häusern. Die Tickets gelten für alle teilnehmenden Einrichtungen und die Shuttle-Busse sowie ab 12 Uhr als VVS-Kombiticket.

Alle weiteren Infos sind zu finden unter: www.lange-nacht.de