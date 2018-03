Wie soll der Neckarabschnitt zwischen König-Karls-Brücke und Mühlsteg künftig aussehen? Wo kommt der Mensch wie ans Wasser? Neue Ideen sind gefunden.

Freiraum- und verkehrsplanerische Konzepte sollten her, für knapp zehn Hektar Fläche, aufgeteilt in die Teilbereiche alte Eisenbahnbrücke, Seilerwasen und Schönestraße, Kreuzungsbereich Badstraße, Schönestraße und Rosensteinbrücke sowie Rillingmauer. Deshalb hat die Stadt einen städtebaulichen Ideenwettbewerb fürs Neckarknie ausgeschrieben. Vergangenes Jahr war ums Ausschreibungspapier gestritten worden, nachjustiert, bis es losgehen konnte mit dem nichtoffenen Wettbewerb. Nun aber sind die besten Ideen gefunden. Wettbewerbssieger ist der Entwurf des Büros Grünewelle Landschaftsarchitektur Johannes Jörg aus Grünkraut in Arbeitsgemeinschaft mit silands/Gresz + Kaiser Landschaftsarchitekten PartG.

Der Entwurf sieht unter anderem eine als Freiraum nutzbare Mittelmole an der Schleuse vor, Wiesenflächen am Seilerwasen sowie Sitzstufenanlagen und eine terrassierte Uferpromenade mit Schiffsanlegestellen am Neckarvorstadt-Uferbereich. Die Landschaftsarchitekten wollen grundsätzlich „Weite und Offenheit“ am Neckar erlebbar machen, „ das urbane Leben ans Ufer verlagern“ und mit „Sicht- und Wegebeziehungen Stuttgart beziehungsweise Cannstatt neu als Stadt am Fluss verorten“ – mal grün und flach, mal steinern und höher.

Das gefiel der Jury, ebenso der angedachte Glasaufsatz des Bunkers. Insgesamt überzeugend fand sie auch das Verkehrskonzept – unter anderem mit einer Stärkung des Radverkehrs sowie dem Rückbau von Bad-, Überkinger- und Schönestraße. „Jetzt können wir darangehen, die einzelnen Themenbereiche des Wettbewerbs zu prüfen und zu vertiefen“, meinte Bürgermeister Peter Pätzold, der die Wettbewerbsergebnisse vergangene Woche präsentierte. Drum prüfe, wer ans Wasser will... Ein weiterer Schritt ist getan.

Ideen-Ausstellung

Alle Arbeiten des Neckarknie-Ideenwettbewerbs sind bis zum 29. März, jeweils von 12 bis 18 Uhr, in der Sporthalle der Jahn-Realschule, Überkinger Straße 48, ausgestellt.