Endlich Sommerferien! Und damit Zeit ohne Ende zum Spielen, Toben, Rumhängen und allem, wozu der Schulalltag oft keine Zeit lässt. Hier ein paar Anregungen.

Spielen auf der Straße

Die Initiative „Schöne Straße“ und das Jugendamt der Stadt Stuttgart laden am Freitag, 27. Juli, alle Kinder von drei bis 12 Jahren zur Spielaktion „Hallo Kinder“ auf die für Autos gesperrte Theobald-Kerner-Straße ein. Von 14 bis 18 Uhr ist dort für jede Menge Spaß gesorgt – mit Spielen, Kinderschminken, Malerei, Märchen und einer Rollenrutsche. Roller, Skateboards, Fahrräder und Co. können gern mitgebracht werden. Für Essen und Getränke ist auch gesorgt.

Nacht-Schatten suchen

In den Zoo gehen und da noch viel mehr erleben als sonst, das können Sechs- bis 14-Jährige beim Sommerferienprogramm der Wilhelma. Da gilt es beispielsweise, die „Schatten der Nacht“ zu suchen– also Fledermäuse bei einem Streifzug von der Wilhelma bis zum Rosensteinpark ausfindig zu machen. Oder für ganz Mutige: im Zoo zu übernachten und den Tieren gute Nacht zu sagen. Oder sich kreativ mit Singvögeln zu beschäftigen, Figuren zu basteln und Geschichten zu inszenieren. Oder … noch viel mehr.

Die Welt erforschen

Langeweile in den Sommerferien, das ist auf dem Abenteuerspielplatz Mauga Nescht ein Fremdwort. Mit Poolparty, Kikoop-Rallye und Kistenklettern geht es im Mauga Nescht, Hartensteinstraße 12/2, vom 25. bis 27. Juli hinein in die Ferien. In der Woche darauf, vom 30. Juli bis 3. August, wird munter geforscht und experimentiert – mit Erde und Wasser, Licht und Pflanzen, Luft und Schwerkraft, Magneten und Energie und was sonst noch interessiert. Geöffnet ist in den Ferien immer von 11 bis 18 Uhr.

Ferien-Vergnügen

Das ganze Sommerferienprogramm der Wilhelma mit Anmeldeinformationen ist zu finden unter: www.wilhelma.de (bei „Wilhelmaschule“). Mehr zum Mauga-Nescht-Angebot ist unter www.maugi.de und unter Telefon 07 11 / 54 47 96 zu erfahren. Und eine Übersicht über das Ferienprogramm in Stuttgart gibt’s unter: www.ferienprogramm-stuttgart.de