Nationale Wettkämpfe, Training von Leistungssportlern, Schul- und Vereinsschwimmen und noch ein bisschen mehr: die Pläne für das neue Sportbad im Neckarpark.

Es soll „eine der modernsten Schwimmsportstätten werden“, „quasi die Möglichkeit von drei Hallenbädern“ bieten und obendrein den Schwimmstundenbedarf von Schulen und Vereinen „ohne Probleme“ decken, sagte Alexander Albrand, der Geschäftsführer der Bäderbetriebe Stuttgart (BBS), als er den Bezirksbeiräten zusammen mit Detlef Szlamma, dem Technischen Leiter der BBS, die aktuellen Pläne für das Sportbad vorstellte. In dem rund 100 Meter langen und 40 Meter breiten Neubau an der Mercedesstraße sollen ein 50-Meter-Wettkampfbecken und ein 25-Meter-Mehrzweckbecken untergebracht werden, eine Tribünenanlage mit rund 900 Plätzen und natürlich das ganze nötige Schwimmbadequipment von Umkleiden bis zur Technik.

Eine Hubwand im großen und ein Hubboden im kleinen Becken „erlauben diverse Nutzungsmöglichkeiten“, erklärte Szlamma. Nötig, weil das Sportbad für den Leistungs-, Schul- und Vereinsschwimmsport gedacht ist. In beschränktem Rahmen dürfen dort aber auch normale Schwimmwillige ins Wasser.Nach wie vor ist geplant, dass das Sportbad als Ersatz für das Cannstatter Stadtbad an der Hofener Straße und für die Traglufthalle im Untertürkheimer Inselbad dienen soll. Das Sportbad biete problemlos die aktuell rechnerisch erforderlichen Kapazitäten und obendrein Reserve, so Albrand.

Die Bezirksbeiräte nahmen die Planungen fürs neue Sportbad grundsätzlich positiv zur Kenntnis, äußerten sich jedoch skeptisch in Sachen Schwimmbedarfsdeckung für Schulen und Vereine. Und sie sprachen sich einmal mehr einheitlich und nachdrücklich für den Erhalt des Stadtbads aus.

Bau-Kosten und-Zeiten

Gesamtkosten: rund 34,8 Millionen Euro. Angepeilter Baubeginn: Anfang 2019. Geplante Inbetriebnahme: Frühjahr 2021