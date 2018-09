Altes bewahren und vielfältig sein, das kann Cannstatt bekanntlich bestens. Am Samstag wird das 625-jährige Bestehen des Cannstatter Wochenmarkts gefeiert.

Kürbisse und Karotten, Blumen und Saft, Fleisch und Fisch…: An rund 30 Ständen in Cannstatts Mitte „findet man eigentlich alles“, meint Marktbeschicker Jürgen Leutenecker. „Man“, das ist die ältere Cannstatterin genauso wie der junge Hipster oder die Familie. Je nachdem. Manch eine kommt immer, manch einer mal kurz in der Mittagspause, viele auch extra am Samstag.

Von den fast 30 Wochenmärkten Stuttgarts ist der Cannstatter der „mit dem größten Sortiment“. Einem, das sich im Zuge des wandelnden Bedarfs im Laufe der Jahre geändert hat. An weniger Ständen wird heute mehr und Spezielleres angeboten als früher. Und 20 Kisten Spinat und Co. um auf Vorrat einzuwecken und einzumachen kauft heute auch keiner mehr. Dennoch sei bei allem Wandel durchaus „eine Rückbesinnung“ festzustellen, sagt Marktbeschicker Ulrich Steinle: „auf Saisonales und Regionalität“. Und wer wissen will, wo Rote Bete, Kürbis und Co. herkommen beziehungsweise was damit in der Küche alles anzufangen ist, kann einfach fragen. Zumal die meisten Beschicker gleichzeitig auch die Erzeuger des Feilgebotenen sind. Gschickt. Schön.

Und eben alt. 1393 sagte Graf Eberhard III. Ja zu zum Cannstatter Wochenmarkt – also kann nun 625-Jahr-Jubiläum gefeiert werden. Das wird am Samstag getan, mit Sonderaktionen, Kostproben, Glücksrad, Kürbissuppe vom Koch, Marktandacht auf dem Platz (10.30 Uhr) und einer Markttaschen-Aktion. Letztere gibt’s für 6,25 Euro, je nach Stand unterschiedlich befüllt. Und die kann auch nach dem Jubiläum wie gewohnt dreimal die Woche gefüllt werden.

Marktzeiten und Jubiläum

Der Cannstatter Wochenmarkt ist immer dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz. Am Samstag, 22. September, ist noch etwas mehr los als sonst: Da wird das 625-Jahr-Jubiläum gefeiert.