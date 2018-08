Ein Kunstwerk, das in Cannstatt entstand und weltweit zum Bestandteil neuer Kunst wird. Wie, das zeigt auszugsweise die Ausstellung „Die Wiedmann-Bibel Welt weit“.

Gebäude werden zur Bildfläche, Wasser zur leuchtenden Leinwand, Fotos davon zu wieder neuen Bildern – und die Wiedmann-Bibel zu einem Bestandteil von alldem: Der Schweizer Lichtkünstler Gerry Hof­stetter lässt Neues entstehen aus dem, was Willy Wiedmann in seinem Fachwerkhaus am Jakobsbrunnen schuf.

16 Jahre lang, von 1984 bis 2000, hat Willy Wiedmann an seiner Bibel gearbeitet. 3.333 einzelne Bilder, im Stil seiner Polykon-Malerei, aneinandergereiht in Leporello-Technik – so übersetzte er die Bibelworte in Bildersprache. In seinen Bildern wiederum „sieht jeder, was für ihn richtig ist“, so Martin Wiedmann, der das Werk seines Vaters nach des Künstlers Tod ans Licht und in die Öffentlichkeit brachte.

Jeder sieht anders und anderes. Jeder erspürt anderes. Bildsprache spricht zu jedem. Das gilt auch für die von Hofstetter, der aus den Wiedmann‘schen Bildern und anderen seine eigene Lichtkunstsprache schafft. Mit der Illumination des Grossmünsters in Zürich begann es; seit einem Jahr tourt er durch die USA, um dort Gebäude und Wahrzeichen künstlerisch zu beleuchten.

Die eine wie die andere Kunst zeigt die Ausstellung in der Stadtkirche. Digital ist die gesamte Wiedmann-Bibel verfügbar und kann am Terminal betrachtet werden. Wer es haptischer mag, blättert sich durchs Faksimile des Genesis-Leporellos oder durch zwei Bibel-Ausgaben, die in diesem Jahr herauskamen. Tafeln informieren über die Entstehungsgeschichte. Und Fotos zeigen, wie es aussieht, wenn aus Bibelbilderkunst neue Leuchtkunst wird.

Selbst anschauen

Die Ausstellung „Die Wiedmann-Bibel Welt weit“ ist noch bis zum 2. September in der Cannstatter Stadtkirche zu sehen – dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr sowie sonntags vor und nach dem Gottesdienst.