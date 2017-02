Der Große Kursaal ist leer an diesem klirrend kalten Mittwoch Mitte Januar. Fast leer. Töne schweben durch den sonnenlichtgefluteten Raum. Stefan Schneider ist bei der Arbeit. Er probt allerdings nicht für ein Konzert – er macht den Steinway-Flügel konzertfähig.

„Die Liederhalle hatte den Flügel übrig“, erzählt Manfred Elser, der Vorsitzende des Vereins Cultur in Cannstatt. Das dortige Team wandte sich im Oktober an jenes von der Kursaalverwaltung, das sich wiederum fragend an Elser – der natürlich Interesse am Instrument bekundete. Drei Tage später stand der Konzertflügel aus dem Jahr 1952 im Kursaal. „Relativ runtergespielt“ war er, sagt Elser. Fähige Restaurationshände mussten her und wurden bei Stefan Schneider gefunden. Fehlten noch 6000 Euro. Doch schon binnen kürzester Zeit war die Hälfte der Summe aufgetrieben – nach einem einzigen Spendenaufruf beim folgenden Konzert des Cannstatter Kulturvereins. Damit marschierte Elser stracks zu Bürgermeister Michael Föll, bat um die restliche Hälfte – und bekam sie umgehend zugesichert. So konnte sich der Klavierbauer, der eine Restaurationswerkstatt für Tasteninstrumente im Stuttgarter Süden hat und sich unter anderem auch fachmännisch um die historischen Tasteninstrumente im Landesmuseum kümmert, direkt nach den Weihnachtsfeiertagen ans Werk machen.

Das hieß: Den Flügel zerlegen, alle rund 6000 Einzelteile reinigen, pflegen, polieren, Altes durch neues Altes ersetzen. Filz, Holz, Hirschleder, Knochenleim, Elfenbein – im Innern des schwarz lackierten Korpus verbirgt sich alte Handwerkskunst. Technik und Materialien, die über die Jahrzehnte hinweg nichts von ihrer Qualität eingebüßt haben. Im Gegenteil.

„Alle Teile sind von Leuten gemacht, die wussten, was sie taten.“ Aus und mit Werkstoffen, die es damals eben gab. Knochenleim etwa „klingt am besten“, auch heute noch. Oder das Elfenbein der Tastatur (seit Jahrzehnten längst verboten), „toll für Pianisten, denn es ist immer kühl und man schwitzt nicht“. Zusammen gibt all das einen Konzertflügel, der dazu gebaut ist, einen Saal mit Klang auszufüllen. Der für gute Pianisten wirklich interessant ist. Der „alles können muss, leise, zart, laut, hell, gewaltig“.

Damit er all das kann, und damit er es bis zum Einweihungskonzert am Sonntag kann, widmet sich Schneider dieser Tage intensiv der Intonation, womit bei Flügel und Klavier nicht wie etwa bei der Geige die Reinheit der Töne bezeichnet wird, sondern ihre Beschaffenheit. „Töne formen“, beschreibt Schneider diese Arbeit, bei der es gilt, „die Schönheit, die in diesem Flügel steckt, herauszuholen“.

Das, was das Instrument klingen lässt, geschieht im Verborgenen, hinter der Abdeckung: Beim Druck auf eine Taste wird ein „Hammer“ von unten gegen die jeweilige Saite geschlagen – Klavier und Flügel sind Schlaginstrumente. Der Klavierbauer bringt den Flügel nun zu seinem ganz individuellen Klingen, indem er mit einer speziellen Nadel den Filz an den einzelnen Hämmerchen aufweicht. Vorsichtig, wohlüberlegt, immer wieder prüfend. Je nachdem, an welcher Stelle er hineinsticht, „wird es mehr piano oder es wird flexibler oder bekommt mehr Dynamik“. Es gilt, die Klangschönheit zur Geltung zu bringen, die diesem Flügel innewohnt, – und sie gleichzeitig auf den Raum abzustimmen. „Im Kursaal darf man nicht zuviel Wumms reingeben“, erklärt Schneider. Sanfter muss es hier sein, oder? Ein Nachdenken, ein Nicken. „Ja, sanfter.“

Spannend, das alles. Schwer, dafür Worte zu finden. Unnötig vielleicht. Wer den Klang hört, versteht intuitiv. Spürt. Und wird selbst zum Klingen gebracht.

SELBST HÖREN

Am Sonntag, 5. Februar, erklingt der restaurierte Steinway-Flügel im Kursaal zum ersten Mal öffentlich bei einem Konzert. Der Verein Cultur in Cannstatt lädt in Kooperation mit der Hugo-Wolf-Akademie zu einem Liederabend rund um Johann Georg Fischer. Zu hören sind Vertonungen seine Gedichte und gesprochene Lyrik. Es musizieren Sopranistin Anna Escala und Pianist J. Marc Reichow. Sprecher ist Jonathan Springer.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Um 17 Uhr gibt es eine Einführung. Der Eintritt beträgt 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Cultur in Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 42, Telefon 0711/53 30 24 und bei Bücher Wagner, Marktstraße 34, Telefon 0711/56 39 15 sowie an der Abendkasse.