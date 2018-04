Neue Öffnungszeiten auf dem Stuttgarter Frühlingsfest – Größtes Frühlingsfest Europas bietet Vergnügen für die ganze Familie. Mittwochs ist Familientag.

Auf schönes Wetter freuen sich Schausteller, Festwirte und Besucher vom 21. April bis 13. Mai auf dem 80. Stuttgarter Frühlingsfest. Am Samstag, 21. April, wird das Frühlingsfest mit dem traditionellen Fassanstich durch Stuttgarts Ersten Bürgermeister Michael Föll offiziell eröffnet. Fassanstich ist um 12 Uhr im Festzelt „Göckelesmaier“. Bereits ab 11 Uhr sind alle Geschäfte in Betrieb. Rund 250 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute sorgen für Fahrspaß, schwäbische Gemütlichkeit und Partystimmung. Das Stuttgarter Frühlingsfest ist das mit Abstand größte Frühlingsfest in Europa, ein perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Achterbahn, Kettenkarussell, Geisterbahn, Autoskooter und Riesenrad: Auf dem 80. Frühlingsfest gibt es wieder einiges zu erleben, Adrenalinkicks inklusive. Premiere feiern in diesem Jahr die Wildwasserbahn „Auf Manitus Spuren“, der „Alpen-Coaster“ und die „Spaß-Fabrik“. Frühlingsfestes: Jeden Mittwoch – also am 25. April sowie am 2. und 9. Mai – ist Familientag auf dem Wasen.

80. Frühlingsfest

21. April bis 13. Mai auf dem Cannstatter Wasen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 13 (neu) bis 23 Uhr Freitag: 13 bis 24 Uhr Samstag: 11 bis s 24 Uhr Sonntag und an Feiertagen: 11 bis 23 Uhr