Der berühmteste Dreizack-Stern der Welt ist von den Söhnen Gottlieb Daimlers erfunden worden – er symbolisiert diese drei Elemente. Stern, Benz-Lorbeerkranz und Mercedes-Benz-Schriftzug zieren auch heute noch Pkw-Hauben.

„Von hier aus wird ein Stern aufgehen, und ich will hoffen, dass er uns und unseren Kindern Segen bringt.“ Diesen Satz notierte Gottlieb Daimler 1882 auf einer Postkarte an seine Frau. Auf der Bildansicht hatte er das zukünftige Familien­domizil in Köln-Deutz markiert, mit einem kleinen Sternchen, das vier Zacken hatte.

Seit seiner Zeit in der Reutlinger Maschinenfabrik arbeitete Daimler mit Wilhelm Maybach zusammen. Nach einer weiteren Station in Karlsruhe folgte Maybach wie etliche weitere Schwaben Daimler auch mit nach Deutz. Nicolaus Otto, nach dem später der Ottomotor benannt wurde, wurde auf den streb­samen, gebürtigen Schorndorfer aufmerksam. Er übertrug ihm die Leitung der Werkstätten, und Daimler setzte auf Qualität bei der Weiterentwicklung des Gasmotors. Obwohl auch die inzwischen nachgezogene Familie Daimler sich im Rheinland wohlfühlte, gelang es dem sturen Daimler nicht, mit Otto, dessen Familie Haus an Haus mit Daimlers lebte, weiter zu kooperieren. Der schwäbische Konstrukteur glaubte an die Zukunft des Benzinmotors. Es kam zum Bruch – und doch würde Daimler später seine Zeit in Deutz als prägend für seine weitere Arbeit bezeichnen, und er schrieb in seinem Kondolenzbrief an die Witwe des mit nur 58 Jahren verstorbenen Otto: „… auch mein späteres Lebensschicksal ist mit durch ihn bestimmt worden.“

Mit der Einführung des Sterns als Markenzeichen selbst hatte Daimler nichts zu tun. Die Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) hatte schon 1897 einen Entwurf für ein Warenzeichen vorgestellt, auf dem unter anderem auch ein Automobil, ein Motorboot und ein Luftschiff zu sehen waren. Sie versinnbildlichen den Einsatz des Verbrennungsmotors „zu Lande, zu Wasser und in der Luft“, die Maxime, die sich Daimler selbst setzte.

Schließlich waren es Daimlers Söhne Paul und Adolf, die den dreizackigen Stern als Markenzeichen ins Spiel brachten: Die DMG beantragte im Juni 1900 den Gebrauchsmusterschutz für die Umsetzung des Symbols, dessen drei Strahlen „Land, Wasser, Luft“ verkörpern sollten. Die plastische Ausführung des Sterns war damals schon eine Bedingung, sodass der Stern im richtigen Licht noch besser zur Geltung käme. Die Plastizität wurde bis heute beibehalten. Der berühmte Mercedes-Stern, heute eines der bekanntesten Markenzeichen überhaupt, wurde 1909 eingeführt – zunächst noch ohne Ring.

1921 folgte der Stern im Ring als Kühlerfigur, und nach der Fusion mit Benz im Jahr 1926 wurde er mit einer auf dem Kühler angebrachten Plakette des neuen Warenzeichens – mit Dreizackstern, Benz-Lorbeerkranz und Mercedes-Benz-Schriftzug – kombiniert. Auch heute noch hat jeder Mercedes-Benz-Pkw dieses Plakette auf der Haube. Parallel zum Kühlerzeichen entwickelte sich in den 1950er-Jahren eine weitere Form der Frontgestaltung mit Zentralstern. 1952 wurde der Rennsportwagen Mercedes-Benz 300 SL vorgestellt. Bei ihm prangte der Stern in Übergröße mitten auf dem Lufteinlass des Kühlers. Mehr Markenidentität war und ist kaum möglich.

Ab 1954 wurde der Zentralstern auch bei Serienfahrzeugen eingeführt: zunächst bei Sportwagen und einem Teil der Omnibusse und Lastwagen, ab den 1990er-Jahren dann bei immer mehr Modellreihen. Im Straßenverkehr sieht man heute bei fast allen Personenwagen und Nutzfahrzeugen von Weitem das Symbol auf dem Kühlergrill. Der klassische Stern als Kühlerfigur, die sich bei Belastung umklappt, schmückt bis heute die Limousinen der S-Klasse sowie einige Varianten der E- und C-Klasse.

Auch „zu Luft“ – dank eines Buchhändlers

Wer nicht glaubt, dass „... zu Luft“ als benanntes Element von Daimler verwirklicht wurde: Bereits am 10.08.1888 gelang dem Wölfert’schen Motor-Luftschiff der erste Motorflug der Welt mit einer Verbrennungsmaschine. Das von einem Daimler-Einzylindermotor angetriebene Fluggerät des Leipziger Buchhändlers Dr. Friedrich Hermann Wölfert flog vom Fabrikhof der Daimler-Motoren-Gesellschaft auf dem Cannstatter Seelberg vier Kilometer weit nach Kornwestheim.