Entdecken, was das vermeintlich bekannte Umfeld alles sein kann. Sich die Stadt aneignen. Aus einer schnöden Laterne einen Poledance-Stab machen. Das „Neu-Stadt“-Spiel zeigt, wie das geht.

In ein Café gehen und etwas bestellen, was man noch nie probiert hat. Einen Gegenstand finden, der zum Poledance taugt. Jemanden suchen, der gerade ein Foto macht, sich daneben stellen und dasselbe Motiv fotografieren. Solcherart sind die Missionen gestrickt, zu welchen sich die Teilnehmenden des Neu-Stadt-Spiels aufmachen. 80 davon hält der „Reiseführer“ bereit, ein 120-seitiges Buch, mit kleinen Geschichten zum Einstieg und eben jenen Aufgaben, die jeder Mitspieler auch später noch ganz nach Belieben einschieben kann in seinen Cannstatt-Alltag. Raus aus dem üblichen Trott locken die Missionen, lockt das Spiel. Manches mutet einfach an. Manches mag Mut erfordern.

Manches die Bereitschaft, seine gewohnte Komfortzone zu verlassen. Doch „man muss nichts“, sagt Lisa Tuyala vom Kulturkabinett, das das Spiel zusammen mit dem Künstlerkollektiv „urbansupergroup“ veranstaltet. „Man kann.“ Und lernt so nicht nur sein Lebensumfeld auf neue Art kennen, sondern sich selbst gleich mit. Das geht ohnehin immer am besten, wenn man sich selbst nicht so fürchterlich ernst nimmt, sondern einfach ist. Spiel ist so eine Form des reinen Seins. Beim „Neu-Stadt“-Spiel ist es, als legte sich „eine Fantasiewelt über die reale Welt“, so Tuyala. Cannstatt bleibt Cannstatt – und wird gleichzeitig zu einem Fantasie-Cannstatt. So wird Bekanntes zu ganz Neuem. Unbekanntes erschließt sich. Das weitet den Blick. Und macht vor allem „einen Heidenspaß“.