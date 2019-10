Bis Sonntag, 3. November, gastiert der Zirkus Charles Knie auf dem Festplatz Flugfeld in Böblingen. Mit täglich zwei Vorstellungen wollen Zirkusdirektor Sascha Melnjak und sein Team die Zuschauer mit Akrobatik, Adrenalin und ihren Tiershows begeistern. „Wir wollen eine Geschichte entwickeln, die sich insgesamt trägt. Die Raubtiernummer ist ein riesen Highlight, für uns ist aber eine Show nur gelungen, wenn sich das Publikum nicht an einer Sache abarbeitet. Gestalterisch wollen wir am Ende eine runde Geschichte mit vielen Höhepunkten erzählen“, sagt Holger Fischer, Assistent der Geschäftsleitung.

Zu sehen gibt es: Rollschuhartistik, den Clown Gino, Luftakrobatik, die Motorradkugel „Spitting Globe“ und vieles mehr. „Wir starten mit unseren Gästen relativ direkt in die Show rein, denn wir legen auf ein gewisses Tempo wert“, sagt Fischer. 47 Städte hat der Zirkus während seiner großen Deutschlandtour bereist. Nach Böblingen „geht es in eine Art Pause“. Mit einem Weihnachtsprogramm gibt es dann ein Wiedersehen in Heilbronn und Offenburg, „das hat sich als Tradition entwickelt“, so Fischer.

Aktuelles und weitere Informationen gibt es unter: www.zirkus-charles-knie.de.