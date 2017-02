Bereits Ende letzten Jahres hat die Netze BW GmbH, eine Tochter der EnBW, angekündigt, dass sie die beiden hinteren Seen, den Steinbach- und den Katzenbachsee in Büsnau verkaufen möchte. Die Bürgerinitiative Stuttgarter Wasserforum stellt allerdings die Frage, ob sie das überhaupt darf.

Die ersten Sonnenstrahlen wärmen die Gesichter, auf dem Parkplatz beim Katzenbacher Hof reihen sich die Fahrzeuge – die Menschen zieht es in die Natur. Biegt man von dort links ab, hat man gleich den noch gefrorenen Steinbachsee vor Augen. Idyllisch liegt er auf Büsnauer Gemarkung zwischen der Magstadter Straße und dem Landschaftsschutzgebiet Glemswald. Läuft man auf dem Sandweg etwa zehn Minuten in nordwestliche Richtung, gelangt man an den etwas größeren Katzenbachsee – auch er ist gefroren. Eine Hündin holt sich ein Stöckchen vom Eis.

Beide Seen gehören zur Familie der Stuttgarter Parkseen, zu denen man im Rotwildpark auch den Neuen See, den Pfaffensee und den am besten bekannten Bärensee zählt. Letztere wurden in den Jahren 1566 und 1618 zur Wasserversorgung angelegt. 200 Jahre später kamen unter König Friedrich im Jahr 1812 die beiden Büsnauer Seen Steinbachsee und Katzenbachsee dazu. 1998 wurde die Wasseraufbereitung eingestellt. Seitdem sind die Parkseen der Notwasserversorgung vorbehalten, dienen dem Hochwasserschutz und den Spaziergängern als idyllische Kulisse.

Zu größerer Bekanntheit gelangten die beiden Seen im letzten Jahr, als die Netze BW verkündete, die Seen aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen zu wollen. Bereits damals hatte die Bürgerinitiative eine Forderung: „Die Stadt Stuttgart sollte den illegitimen Komplettverkauf unserer ehemaligen Stadtwerke TWS mit allen dazugehörigen Grundstücken und Seen – wo immer möglich – rückgängig machen“, sagte Sprecherin Barbara Kern. Sie bezog sich damit auf die Übernahme der Neckarwerke Grundstücks GmbH vor mehr als zehn Jahren. Damals hatte die EnBW die Gewässer dazu bekommen.

Heute geht die Bürgerinitiative noch einen Schritt weiter. In einer Pressemitteilung fragen sie: Darf die EnBW die beiden Seen überhaupt verkaufen? Wem gehören die Seen? Da beide nach wie vor zur Notwasserversorgung zählen, müsse die EnBW ihres Erachtens die Seen bei der Rückgabe der Wasserversorgung an die Stadt zurückgeben. Außerdem geht die Bürgerinitiative davon aus, dass alle fünf Parkseen „nach zuverlässigen Informationen von Landesbehörden“ dem Land Baden-Württemberg gehören.

Das Wasserforum fordert demnach die Stadt dazu auf, „den selbstverständlichen Anspruch auf die Seen geltend zu machen“. Als Bestandteil des derzeitigen Notwasserkonzepts seien die Seen Bestandteil der Trinkwasserversorgung und damit der Rekommunalisierung. Außerdem soll offiziell dargelegt werden, wem die beiden Seen tatsächlich gehören.

Die Redaktion hat bei den entsprechenden Stellen nachgefragt und folgende Antwort erhalten: „Ich kann bestätigen, dass es im Grundbuch von Vaihingen entsprechende Einträge für die beiden Seen zu Gunsten der NWS Grundstücksmanagement GmbH & Co KG und damit der EnBW/Netze BW bestehen“, sagt Pressesprecher Hans-Jörg Groscurth. Insofern gebe es keinen Zweifel daran, dass die Seen im Eigentum der Netze BW stehen.

Dies bestätigt auch der städtische Pressesprecher Martin Thronberens und ergänzt, dass lediglich der Pfaffensee, Bärensee und Neuer See dem Land gehören. „Die Stadt prüft derzeit den Kauf der Seen. Angesichts der vielfältigen Themen, die damit im Zusammenhang stehen, können wir allerdings noch nicht sagen, wann eine Entscheidung getroffen wird.“

Eine weitere Auskunft zu den Eigentumsverhältnissen gibt Ralf Heineken. Er leitet die Pressestelle des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft: Der Katzenbach- und der Steinbachsee seien öffentliche Gewässer zweiter Ordnung, an denen Privateigentum der EnBW bestehe. „Ungeachtet eines Verkaufs unterliegen die Gewässer den Regelungen des Wasserrechts, insbesondere des Wasserhaushaltsgesetzes und des Wassergesetzes für Baden-Württemberg – sie unterstehen damit der behördlichen Gewässeraufsicht.“

Wer am Ende die Seen kauft, bleibt abzuwarten. Denn auch Investoren sowie die jeweiligen Pächter der des Katzenbach- und des Steinbachsees – der Württembergische Anglerverein und die Anglerfreunde Leonberg - haben Interesse angemeldet.