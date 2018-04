Die Ausstellung „Wälder in Baden-Württemberg“ ist – nomen est omen – im Haus des Waldes zu sehen, inklusive zahlreicher Bildmotive der Fotografin Ulrike Klumpp.

In Deutschland sind rund 32 der Gesamtfläche mit Wald bedeckt; in Baden-Württemberg ist es mit gut 38 Prozent nach Bayern die zweitgrößte Fläche im Bundesvergleich. Als komplexes Ökosystem bieten Wälder Lebensraum für unzählige Tier-, Pilz- und Pflanzenarten. Zudem produzieren Bäume Sauerstoff und filtern Staub und schädliche Partikel aus der Luft heraus. Schon allein deshalb sind sie, insbesondere in Großstädten und Ballungsräumen, als „grüne Lunge“ lebensnotwendig: Ohne Bäume könnten wir in der von Abgasen verschmutzten Stadtluft kaum atmen. Außerdem spielt der wirtschaftliche Aspekt des nachwachsenden Rohstoffes Holz als Papierlieferant, Bau- oder Brennmaterial eine wichtige Rolle. Davon abgesehen, hat der Wald nicht zuletzt einen hohen Stellenwert für gestresste Erholungssuchende, Familien mit Kindern oder aktive Freizeitsportler.

Dem Phänomen Wald widmet sich jetzt die Ausstellung „Wälder in Baden-Württemberg“, die derzeit im Haus des Waldes besucht werden kann, und auch das gleichnamige Buch der Fotografin und Waldbesitzerin Ulrike Klumpp. „Wenn man in den Wald eintritt, so ist es, als trete man in das Innere einer Seele“, zitiert sie eingangs den französischen Dichter Paul Claudel. „Für mich als Schwarzwälderin macht Wald den Charakter meiner Heimat aus. Durch ihn nehme ich aber auch eine sich verändernde Umwelt wahr, die die Einstellung der Menschen zur Natur beeinflusst“, erklärt die Künstlerin, deren Reise durch sieben Wuchsgebiete im Land führte von ganz unterschiedlicher Vielfalt und Schönheit: vom Schwarzwald über das Oberrheinische Tiefland in den Odenwald und das Neckarland, über die Baar-Wutach und die Schwäbische Alb bis ins Alpenvorland.

Dabei ließ sich Klumpp vom Charakter und Charme der Wälder inspirieren und schuf mehr als 100 Porträts: „Die Bildmotive sind ein Ausdruck der Seele des Waldes, die ich gerne zeigen möchte.“ Unterstützung bei ihrem Werk fand sie in der Forstwissenschaftlerin Gabriele Wicht-Lückge, die herausstreicht, dass ökonomische Interessen auf der einen und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite keine unvereinbaren Gegenpole sein müssen: „Der vorliegende Bildband zeigt, dass naturnah bewirtschafteter Wald fasziniert und dass die Produktion des begehrten und nachwachsenden Rohstoffes Holz mit hohen ökologischen Wertigkeiten zusammengehen kann.“ Die Vernissage zur Ausstellung mit dem Haus-des-Waldes-Leiter Berthold Reichle, Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, Forstamtsleiter Hagen Dilling und natürlich der Fotografin Ulrike Klumpp fand vergangene Woche statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der „moderne Barde“ Daniel Oliver Bachmann.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Wälder in Baden-Württemberg“ ist noch bis 3. Juni im Haus des Waldes zu besichtigen, Königsträßle 74, in 70597 Stuttgart-Degerloch.