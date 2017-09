ADM-Jugendtage am Wochenende, 9. und 10. September, mit rund 100 Jugendmannschaften und einem buntem Rahmenprogramm.

Der SV Stuttgarter Kickers veranstaltet auch dieses Jahr wieder die traditionellen ADM-Jugendtage – übrigens benannt nach dem langjährigen Präsidenten und „Übervater“ der Blauen Axel Dünnwald-Metzler. Am Wochenende des 9. und 10. September wird der Fußball für alle Kinder und Jugendliche im ADM-Sportpark auf der Waldau, Königsträßle 56–58, im Vordergrund stehen. Bis zu 100 Jugendmannschaften spielen auf dem erneuerten Kunst- und Naturrasenplatz um die Siegertrophäen in vier Altersklassen.

Die Jugendturniere der E- und F-Junioren starten jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Modus 4 + 1 Team Kleinfeld, parallel auf vier Spielfeldern (Rasen- oder Kunstrasenplatz). Zwei Tage beste sportliche Unterhaltung, leckere Verpflegungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm neben dem Fußball machen die ADM-Jugendtage wieder zu einem besonderen Erlebnis.

Neben den sportlichen Turnierspielen gibt es die Spiel- und Bastelstraße, und Kickers-Nachwuchsförderer Porsche AG stellt Das Porsche-Coaching-Mobil zur Leistungs- und Reaktionsmessung an beiden Tagen zur Verfügung. Schussgeschwindigkeitsmessung, Technikparcours, Torwandschießen und mehr runden das Ganze neben dem Fußballsport ab. Die Jugendabteilung wird an beiden Tagen zusammen mit dem Kickers-Clubrestaurant um Familie Rörich ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken bereithalten: u. a. verschiedene Grillspezialitäten, Hamburger, Maultaschen, Crêpes, Kaffee und Kuchen sowie verschiedene alkoholische und nicht alkoholische Getränke.

Mehr Wissenswertes

Alles rund ums ADM-Nachwuchs-Wochenende finden Sie auf: www.stuttgarter-kickers.de/nachwuchs/adm-jugendtage