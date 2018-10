Elternvertreter wehren sich gegen zu viel Unterrichtsausfall an den Schulen – und erwägen eine Klage gegen Kultusministerin Eisenmann und gegen das Land.

Acht Prozent Komplettausfall und knapp sechs Prozent als Vertretungsunterricht: Das sind die alarmierenden Zahlen für Unterricht, der nicht wie vorgesehen an den 151 Gymnasien im Regierungsbezirk Stuttgart stattfindet – laut der Erhebung der Arbeitsgemeinschaft der Elternvertreter (Arge) Stuttgart. Somit sei nicht G9, auch nicht G8, sondern eher G7 realistisch, weil in der schulischen Laufbahn der Gymnasiasten nahezu ein komplettes Schuljahr ausfalle, rügte Michael Mattig-Gerlach auf der Landespressekonferenz Baden-Württemberg – „und das in einem reichen Land wie Baden-Württemberg“.

Er ist nicht nur Elternbeiratsvorsitzender des Paracelsus-Gymnasiums in Hohenheim, sondern auch Arge-Vorsitzender. Als solcher setzt er alles daran, dem prekären Zustand an den Schulen in der Region Abhilfe zu schaffen, da diese sonst auf lange Sicht gegenüber Schulen anderer Bundesländer ins Hintertreffen gerieten. Doch schon um besagte Erhebung durchführen zu können, mussten zunächst Hürden vonseiten des Regierungspräsidiums überwunden werden. Letztlich sind die Zahlen zum Teil erheblich höher ausgefallen als Stichproben des Kultusministeriums vom vergangenen November, das damals beispielsweise von einem Ausfall von nur 5,4 Prozent an Gymnasien ausging. Bei einer Vollerhebung von Mitte Juni lag der Wert bereits bei 6,8 Prozent, bezogen auf allgemeinbildende Gymnasien im Bereich des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Doch auch in dieser Erhebung zählen Vertretungsfälle nicht zu den Ausfällen und bleiben unberücksichtigt – sehr zum Missfallen der Elternvertreter. Kultusministerin Susanne Eisenmann sieht im Vertretungsunterricht „ein wichtiges Mittel, um Unterrichtsausfall zu vermeiden“. Klar sei aber auch, dass die Qualität nicht immer mit dem Regelunterricht gleichzusetzen sei. Bei der nächsten Vollerhebung soll der Vertretungsunterricht näher unter die Lupe genommen werden. Einen offenen Brief und Bitten um einen Gesprächstermin habe die Ministerin mehrmals ignoriert, kritisieren die Elternvertreter – weswegen jetzt, mit Berufung auf die Chancengleichheit, sogar eine Klage in Erwägung gezogen wird. Dabei herrscht im Grunde Konsens zwischen den Parteien: „Die Unterrichtsversorgung hat höchste Priorität für uns. Wir setzen wie bereits im vergangenen Jahr alle Hebel in Bewegung, um die Situation an Schulen zu verbessern“, lässt Eisenmann verlauten.

Als Hauptursache der Ausfälle gilt der Lehrermangel – wobei dieser die Grundschulen und sonderpädagogischen Einrichtungen besonders hart trifft, insbesondere in ländlichen Gebieten. „In den Gymnasien sind vor allem Mathematik und Naturwissenschaften betroffen“, erklärte Arge-Sprecher Mattig-Gerlach auf der Landespressekonferenz. Dort plädierte er für schnelle und unkomplizierte Lösungen wie Lehraufträge für Quereinsteiger, beispielsweise Ingenieure. „Der Fachkräftemangel schlägt sich leider auch auf dem Lehrermarkt nieder“, bedauert die Ministerin. Gegen den Mangel werde bereits ein Maßnahmenpaket umgesetzt. Ob sich die Arge damit zufriedengibt und doch Abstand von einer Klage nimmt, bleibt abzuwarten.

Die Zahlen

Laut Ergebnis der Volluntersuchung des Kultusministeriums vom 11. bis 15. Juni liegt der Anteil des Unterrichtsausfalls an Schulen im Regierungsbezirk Stuttgart durchschnittlich bei 4,2 Prozent. Am höchsten sind die Werte an allgemeinbildenden Gymnasien (6,8 Prozent) und beruflichen Schulen (6,1 Prozent), gefolgt von Realschulen (3,9 Prozent).