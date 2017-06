In der Diskussion um die Verkehrssituation in der Ramsbachstraße hat der Bezirksbeirat einen neuen Antrag zur Prüfung und Umsetzung verschiedener Maßnahmen verabschiedet.

Es soll sich was tun in der Ramsbachstraße. Nach einem Unfall Ende April, bei dem ein Kind mit einem Auto zusammengestoßen war, hat die SPD mit einem Antrag im Bezirksbeirat das Thema erneut aufgegriffen. Bezirksvorsteherin Brigitte Kunath-Scheffold informierte das Gremium in der Sitzung vergangene Woche, dass die Stadtverwaltung derzeit noch einmal nach Verbesserungen suche. „Im Gespräch sind sogenannte Berliner Kissen“, so Kunath-Scheffold. Das sind Bremsschwellen, die direkt auf der Fahrbahn angebracht werden und damit zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit führen sollen. Einstimmig verabschiedete der Bezirksbeirat anschließend einen Antrag, in dem er die Stadtverwaltung zur Prüfung und wenn möglich zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen auffordert. Dabei geht es nicht nur um die Prüfung, ob durch Anbringung der genannten Bodenwellen – oder Bremsschwellen – eine Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung erreicht werden kann.

Ulrich-Michael Weiß (SPD) betonte insbesondere die Gefahren, die zwischen den Gebäuden 22 und 26 aufgrund der Straßenbiegung entstehen könnten. Außerdem sei ihm nicht klar, warum der verkehrsberuhigte Bereich nicht ausgeweitet werden könne. Dies sei aber nicht möglich, erläuterte Kunath-Scheffold, denn verkehrsberuhigte Bereiche dürfen eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Michael Köstler (SÖS-LINKE-PluS) regte an, in diesem Fall eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Auch ein Thema: Das schwer sichtbare Schild auf Höhe des Gebäudes Ramsbachstraße 21. Der Bezirksbeirat ist sich einig, dass es besser sichtbar gemacht und gegebenenfalls vergrößert werden muss. Götz Bräuer (CDU) ging einen Schritt weiter und schlug Fahrbahnmarkierungen vor, die auf die Geschwindigkeitsreduzierung hinweisen. „Es geht um die Sicherheit unserer Kinder“, argumentierte er. Auch Michael Huppenbauer (Grüne), Ulrich Demeter (Freie Wähler) und Thilo Roßberg (FDP) stimmten dem Antrag zu. „Es müssen Maßnahmen ergriffen werden“, betonte Huppenbauer. Die Beschilderung von der Roßhaustraße kommend sollte zudem aus Sicht des Rats verbessert werden.

Bezirksbeirat

Dem Bezirksbeirat Degerloch gehören aufgrund der Einwohnerzahl des Stadt­bezirks elf ordentliche und ebenso viele stellvertretende Mitglieder an. Eine Kontaktaufnahme erfolgt unter Telefon 21 66 09 20.