Ende Januar schließt die Bäckerei Nuding in der Tuttlinger Straße in Alt-Sillenbuch für immer ihre Türen. Unsere Redaktion blickt zurück auf die fast 100-jährige Geschichte des Familienbetriebs.

Es ist gemütlich in der kleinen Wohnküche oberhalb des Verkaufsraums der Bäckerei Nuding. Inhaber Karl-Heinz Nuding sitzt nach nächtlicher Arbeit am Tisch und erzählt von seinem Betrieb. Seine Frau Jadranka serviert Kaffee und Brezeln mit Butter. Es sind diese knusprigen Bäckerbrezeln mit dünnen „Ärmle“, wie sie keine Maschine hinkriegt. Nudings Frau ist auf dem Sprung, sie bedient die Kundschaft.

Die Einrichtung der kleinen Wohnküche könnte aus den 1970er Jahren stammen. „Das waren Zeiten, in denen s'Gschäft immer aufwärts ging“, sagt Nuding. Gegründet hat die Bäckerei sein Großvater Karl Nuding, ein Weingärtnerssohn aus dem Remstal, der sich mit dem Bäckerhandwerk eine eigene Existenz aufbaute. 20 000 Goldmark hatte er 1919 in den Kauf des Gebäudes in der Tuttlinger Straße 62 investiert. „Brot & Feinbäckerei“ kann man auf dem Ladenschild lesen, als Nuding eine Schwarz-Weiß-Fotografie aus den 1920er Jahren zeigt. Ebenfalls auf dem Schild zu lesen ist „Mehlverkauf“. „Es gab damals noch viel Selbstversorgung“, erklärt Nuding und erwähnt das frühere Backhäusle in der Tuttlinger Straße. Damals hatten der Lebensmittelhandel und die Gastronomie ihr Zentrum noch in Alt-Sillenbuch.

Der alte Ortskern war ein beliebtes Ausflugsziel. „Die Gaststätten brauchten viel Brot“, sagt Nuding. Es dauerte Jahrzehnte, bis sich nach dem Bau der Straßenbahn in den 1930er Jahren das Ortszentrum in die Kirchheimer Straße verlagert hatte. Für Nuding sind die Ausflüge mit dem Großvater, etwa in die Gaststätte Germania in der Buowaldstraße, noch sehr präsent. „Ich hab als Kind meinem Großvater im Garten geholfen, danach gabs dort Saitenwürstle und Bluna“. Die Frauen der Familie Nuding arbeiteten stets in der Bäckerei mit. Eine davon, Nudings Tante Erna, übernahm besondere Verantwortung.

Das war, als sein Vater Karl, der ebenfalls das Bäckerhandwerk erlernt hatte, während des Zweiten Weltkriegs als Soldat nach Afrika musste. Erst 1950 kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft im US-Bundesstaat Texas zurück. „Da hat Tante Erna mit meinem Großvater den Betrieb am Leben gehalten“, sagt Nuding.

Das knappe Weißmehl soll Nudings Großvater in den 1940er Jahren bis zur Währungsreform schon mal auf dem Schwarzmarkt besorgt haben. „Ebbes Hells, hieß es immer, des dunkle Brot isch dene Leut zum Hals rausghange“, so Nuding. Mit der Übernahme der Bäckerei durch den Vater im Jahr 1956 erfolgte eine Modernisierung des Geschäfts. Bald schon wurden neben Backwaren auch Lebensmittel verkauft: Yoghurt, Butter, Käse, Milch, lose Nudeln und sogar Waschmittel, später auch Kaffee und Eis am Stiel. Die damals noch nicht ganz so mobilen Anwohner schätzten den Nahversorger. Das „doppelte“ Geschäft der Bäckerei prägte die 1960er und 1970er Jahre.

Ebenfalls in den 1970er Jahren – noch vor seiner Meisterprüfung - verguckte Nuding sich in die junge Kroatin Jadranka, die zu jener Zeit als Bedienung in der Gaststätte „Kernenblick“ in Lederberg arbeitete. Bald schon wurde sie seine Frau. Nuding belieferte den „Kernenblick“ mit einer erstaunlichen Eigenkreation, dem Lederberger. „Das war eine Art Hamburger, nur mit anderem Brot, das war so Mitscheles-Teig“, erklärt der Konditor und Bäcker. Auch die 1980er Jahre empfand Nuding als „aufstrebend“. Man belieferte das Augustinum und Feinkost Böhm in Sillenbuch sowie einige weitere Geschäfte. Mitte der 1990er Jahre kam mit dem Sillenbucher Markt weitere Konkurrenz auf, das Kaufverhalten der Menschen hatte sich geändert, fast jeder war, ob mit Pkw oder Bus, mobil.

Ein Stuttgarter Großfilialist unterbot die Preise von Nuding um 50 Prozent und belieferte fortan das Augustinum. Feinkost Böhm meldete 2002 Insolvenz an, der Auftrag entfiel. Auch wenn man den Einzelhändler vor Ort schätzte, es wurden weniger Kunden. Mit der Sperrung der Buowaldstraße entfielen auch die Käufer, die auf der Durchfahrt waren.

Dennoch können die Nudings Ende Januar beruhigt in den verdienten Ruhestand gehen. Sie haben in guten Zeiten fürs Alter vorgesorgt. Für den 38-jährigen Sohn, einen gelernten Konditor und Bäcker, endet nun ebenfalls die Zeit in der eigenen Bäckerei. „Er müsste viel investieren und wenn Du nicht zentral liegst, ist das einfach nicht wirtschaftlich“, sagt Nuding. Sohn Daniel, der nebenbei als DJ jobbt, nimmt es gelassen. „Ich bin offen für Neues“, sagt er.