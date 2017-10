Eislaufbegeisterte können sich auf ein vielfältiges Programm mit etlichen Extras freuen: Die Eiswelt auf der Waldau startet ab Freitag, 6. Oktober, in die neue Saison.

In der Eislaufsaison 2016/2017 waren über 120.000 Besucher beim öffentlichen Publikumslauf zu Gast. Auch für die kommende Runde vom 6. Oktober bis 25. März 2018 rechnet die Stadt mit einer ähnlichen Zahl begeisterter Schlittschuhfreunde. Alle, die gern bei buntem Licht und aktueller Musik über das Eis gleiten, sollten sich diesen Sonntag, 8. Oktober, vormerken: Dann steigt von 17 bis 21.30 Uhr die erste Eis-Disco der neuen Saison.

„Stuttgart aufs Eis“ ist das Motto am Sonntag 29. Oktober, dem Erlebnistag für die ganze Familie. Bei freiem Eintritt wird von 9.30 bis 16 Uhr in beiden Eishallen viel geboten. Besucher können selbst Schlittschuhlaufen, die Eis-Gala von 14 bis 16 Uhr auf der Sitzplatztribüne genießen, bei den verschiedenen Eissportarten unter Anleitung ihr Geschick unter Beweis stellen und vieles mehr. Von 17 bis 21.30 Uhr findet die Eis-Disco statt, mit einer großen Bühne auf dem Eis, DJs und Programm. Die Veranstalter empfehlen den Besuch der Eis-Disco ab dem Alter von zehn Jahren.

Einmal bezahlen und den ganzen Tag Schlittschuhlaufen ist am Dienstag, 31. Oktober, und Mittwoch, 1. November, angesagt, wenn der Publikumslauf durchgehend jeweils von 9.30 bis 21.30 Uhr über die Bühne geht. An allen Samstagen im Oktober müssen sich Eislauffreunde ein wenig einschränken, wenn der öffentliche Publikumslauf von 14 bis 17.30 Uhr nur in einer Eishalle (Halle 2) stattfindet. Informationen zu weiteren Veranstaltungen, Eintrittspreisen und mehr auf www.stuttgart.de/eiswelt

Eislaufen – wo noch?

Weitere Möglichkeiten zum Eislaufen in der Nachbarschaft gibt es im Eisstadion Wernau (www.eisstadionwernau.de) und im Richard Hirschmann Eisstadion auf der Esslinger Neckarinsel (www.esg-esslingen.de)