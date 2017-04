Der TEC Waldau Stuttgart baut eine neue Tennishalle mit einem überzeugenden Energiekonzept. In der vergangenen Woche fand der Spatenstich statt.

Im Herbst soll die neue, zwei Millionen Euro teure Tennishalle des TEC Waldau fertiggestellt sein. Geplant und umgesetzt wird der Neubau von der Firma Walser Holzbau aus Bad Schussenried. Das Energiekonzept hatte nicht nur die Stadt, sondern auch den Württembergischen Landessportbund (WLSB) überzeugt. Mit über 100 000 Euro möchte dieser das Gebäude bezuschussen. Von der Stadt fließen weitere 690 000 Euro in die neue Tennishalle. Den stattlichen Rest von rund 1,2 Millionen Euro muss der Verein selbst berappen. Obwohl die neue Halle drei Plätze umfasst, also größer ist als ihre Vorgängerin, können pro Jahr rund 20 000 Euro an Energiekosten gespart werden. Das sind knapp über 70 Prozent. „Der größte Einsparfaktor liegt in der Dämmung“, erklärte Christoph von Eynatten, Vorsitzender des TEC Waldau. Auch die LED-Beleuchtung helfe sparen.

Von Seiten der Stadt waren Sportbürgermeister Martin Schairer, der Sportkreisvorsitzende Fred Stradinger und Sportamtschef Günther Kuhnigk gekommen. Sie würdigten die Verdienste des Stuttgarter Vereins um den Spitzensport. Ebenfalls anwesend waren die Tennisspieler Laura Schaeder und Yannick Maden vom TEC Waldau. „Laura Schaeder wurde deutsche Vizemeisterin der Tennismeisterschaften“, sagte Thomas Bürkle, Geschäftsführer des TEC Waldau.

Baugeschehen

Im April wird die alte Tennishalle des TEC Waldau, die seit 1961 in Betrieb war, abgerissen und bis Ende Mai durch zwei Sandplätze ersetzt. Der Bau der neuen Halle soll im Herbst abgeschlossen sein.