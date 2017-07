Verkehrs- und Parkraumprobleme rund um die Epplestraße waren nur ein Punkt, bei dem Anwohner bei einem Stadtteilspaziergang mit Minister Hermann ihrem Unmut Luft machten.

„Ich möchte heute die Verkehrsprobleme im Bezirk kennenlernen und schauen, wie man Abhilfe schaffen kann“, begrüßte Verkehrsminister Winfried Hermann die Teilnehmer des Stadtteilspaziergangs, zu dem die Bezirksbeiräte und der Ortsverband der Grünen eingeladen hatten. „Die Epplestraße muss attraktiver werden“, brachte es ein Anwohner auf den Punkt. Doch wie – daran schieden sich die Geister. Busse raus, dann wäre eine Spur gewonnen und der Busbahnhof sei ohnehin nicht weit, meinte der eine. Geht nicht, von dort wäre es zu weit zum Einkaufen, konterte die andere.

„Degerloch ist ein gut funktionierender Einkaufsstandort, das gilt nicht für alle Stadtteile“, erklärte der Minister . Allerdings erkannte auch er den Mangel an Aufenthaltsqualität in der Epplestraße. Um dem Abhilfe zu schaffen und die Strecke für Durchgangsverkehr unattraktiv zu gestalten, fiel mehrfach der Begriff „Shared Space“ – eine Mischfläche für alle Verkehrsteilnehmer ohne Gehwege und mit einheitlichem Belag.Für Diskussionsstoff sorgten auch die Bebauungspläne auf der Parkplatzfläche in der Felix-Dahn-Straße, wie die mögliche Ansiedlung einer Aldi-Filiale. „Wir wollen auf gar keinen Fall, dass daraus Mehrverkehr entsteht“, erklärte Grünen-Sprecher Michael Huppenbauer.

Aldi – oder was?

Die Entscheidung über die Bebauung des Parkplatzes in der Felix-Dahn-Straße wird der Gemeinderat nach der Sommerpause treffen und einen Wettbewerb ausschreiben.