Das Thema Verkehr lässt den Degerlocher Bezirksbeirat derzeit nicht los. Über drei Anträge wurde diskutiert. Durch die Sitzung führte der CDU-Fraktionssprecher Götz Bräuer, der für die erkrankte Bezirksvorsteherin Brigitte Kunath-Scheffold einsprang.

Die drei Anträge zum Thema Verkehr, die auf der Tagesordnung der vergangenen Bezirksbeiratssitzung standen, kamen allesamt von der Bezirksbeiratsfraktion SÖS-Linke-Plus. Einstimmig angenommen wurde der Antrag für einen Zebrastreifen an der Bushaltestelle Albschule. „Genau dort, wo eine große Furt ist, entstehen jeden Tag gefährliche Situationen“, beschrieb Michael Köstler (SÖS-Linke-Plus) den Weg der Schüler von der Albschule zum Linien-Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Da der Bus auf dieser Straßenseite in keine Haltebucht einfahren kann, überholen ihn ungeduldige Autofahrer auf der Gegenfahrbahn und gefährden dabei die über die Straße laufenden Schüler. Auch die Elternbeiratsvorsitzenden von Albschule und Fritz-Leonhardt-Realschule wiesen das Gremium auf die Gefahrenstelle hin.

„Am besten alle vier Wochen so ein Antrag“, kommentierte der Grünen-Sprecher Michael Huppenbauer den Vorschlag von SÖS-Linke-Plus für eine Bushaltestelle im Bereich Jahnstraße/Reutlinger Straße. „Auch die Freien Wähler haben eine solche Busverbindung schon mehrfach gefordert“, so Götz Bräuer in seiner Rolle als Moderator. Schon lange wünscht man sich eine bessere Anbindung der Waldau an den öffentlichen Nahverkehr.

Der Bezirksbeiratsfraktion SÖS-Linke-Plus ging es aber auch um die Eltern des katholischen Kindergartens in Hoffeld. Da dieser Standort aufgegeben wird und neue Räume im Kita-Neubau in der Reutlinger Straße bezogen werden, könnten die Kinder aus dem Degerlocher Stadtteil Hoffeld die Bushaltestelle in der Nähe des neuen Standorts nutzen, so Köstler. Auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Etwas auseinander gingen die Meinungen bezüglich des Antrags von SÖS-Linke-Plus zur Verbesserung des Fuß-Radwegs in der Jahnstraße. „Mir geht es hier vor allem um die Raser unter den Radfahrern, insbesondere vor dem Haus auf der Waldau möchte ich nicht, dass ältere Menschen diesen ausweichen müssen“, erklärte Köstler unserer Redaktion. Die Lösung sieht er in einer farblichen Abtrennung von Fuß- und Radweg. So etwa könnte der Radweg rot markiert werden. „Eine Markierung in Rot gibt es, soweit ich weiß, nur an Gefahrenstellen“, warf Huppenbauer ein. Der SPD-Bezirksbeirat Wilfried Seuberth hielt eine optische Trennung von Fuß- und Radweg für sinnvoll. So sei er selbst auf dieser Strecke schon Opfer eines in hohem Tempo anfahrenden Radfahrers geworden. Uli Demeter (Freie Wähler) fragte sich hingegen, ob es überhaupt so viel Radverkehr auf dieser Strecke gibt.

Thilo Roßberg (FDP) hielt den Antrag für „nicht zielführend“ und wollte die Situation „so lassen, wie sie ist“. Er bezweifelte, dass Markierungen vom Rowdytum auf dem Rad abhalten. CDU-Sprecher Götz Bräuer war ebenfalls nicht überzeugt vom dringenden Bedarf einer solchen Maßnahme. Er gab außerdem zu Bedenken, dass der Fuß-Radweg an der Jahnstraße wohl an einigen Stellen zu schmal für eine solche Maßnahme sein dürfte.

Zwar nahm Köstler den Antrag seiner Fraktion wieder zurück, es könnte jedoch sein, dass die Grünen das Thema erneut aufgreifen. Sie arbeiten derzeit an einem interfraktionellen Antrag zur verkehrlichen Situation in der Jahnstraße.