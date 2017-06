Das Colours International Dance Festival im Theaterhaus Stuttgart unter der künstlerischen Leitung von Eric Gauthier und Meinrad Huber beginnt am 6. Juli.

Colours will den zeitgenössischen Tanz in all seiner Vielfalt leuchten lassen. Es bietet große Namen, eine hohe Premierendichte und aufregende Produktionen. Stilistisch und ästhetisch reicht das Spektrum von Ballett bis Tanztheater, von Zirkus bis Performances, von traditionellen Tänzen bis zu Stepptanz oder Breakdance.

Den Auftakt bilden drei Choreografien, die den zeitgenössischen Tanz von seiner dynamischsten Seite zeigen. Alle Choreografen stammen aus Israel und arbeiten für führende Companies weltweit. Und alle drei Produktionen markierten bedeutende Stationen in ihrer künstlerischen Karriere. Hofesh Shechter, der bei Colours auch mit einer Deutschland-Premiere seiner eigenen Londoner Company vertreten sein wird, erkundet mit „Uprising“ die extrem physische, virile Seite des Tanzes. Sieben Männer, barfuß und lässig in T-Shirts und Hosen gekleidet, voller Unsicherheit und latenter bis hin zu unverstellter Aggressivität. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft liegt im Clinch mit brutalem Dominanzstreben. Auch Gai Behar und Sharon Eyal lieferten mit „Killer Pig“ ihre internationale Visitenkarte ab. Für Gauthier Dance werden Eyal–Behar eine neue Stuttgarter Fassung kreieren – besetzt mit sechs Tänzerinnen, wie bei der Uraufführung, und kondensiert auf 30 radikale Minuten.

Der dritte Beitrag ist „Minus 16“ von Ohad Naharin, der mit seiner Batsheva Dance Company als Großmeister des Tanzes aus Israel gilt. Nach Kamuyot von Gauthier Dance vertraut der Erfinder der Gaga-Methode der Company nun erneut ein Stück an. „Minus 16“ sei ein echtes „Signature Piece“, das schon bald nach der Premiere im Jahr 1999 Kultstatus erlangte, so die Veranstalter.

Stuttgart tanzt

Mit mehreren groß angelegten Aktionen in der Stuttgarter City gelang es den Machern schon in der ersten Runde, die ganze Stadt mit dem Colours-Fieber anzustecken. Schließlich ist Eric Gauthier davon überzeugt, dass jede und jeder tanzen kann und dass Tanz für alle da ist.