Der Jugendrat Weilimdorf setzt sich schon seit 2004 für den Bau eines Schwimmbads im Stadtbezirk ein. Jetzt besteht die Hoffnung auf Genehmigung für Planungsmittel.

Seit Jahren ist der Jugendrat Weilimdorf aktiv in Sachen Schwimmbad. Nicht nur fürs Schulschwimmen, auch fürs Freizeitschwimmen sei im viertgrößten Stadtbezirk Stuttgarts ein ganzjährig geöffnetes Schwimmbad erforderlich, so die Jugendräte. Mit Aktionen auf dem Löwenmarkt, Podiumsdiskussionen, Anträgen und zuletzt einer Unterschriftensammlung – 3400 Unterschriften wurden Bürgermeister Schairer im Rathaus überreicht – machten sich die Jugendräte für ihr Ziel stark. Doch die Stadtverwaltung ist der Ansicht, es gebe genügend Schwimmbäder in der Umgebung.

„Die Argumentation der Verwaltung und der Bäderbetriebe ist nicht nachvollziehbar“, sagt Weilimdorfs Jugendratsbetreuerin und stellvertretende Bezirksvorsteherin Jutta Dünkel-Mutschler. Das Gerlinger Schwimmbad sei für Gerlingen konzipiert und zu klein für Besucher aus der Umgebung. Das Feuerbacher Hallenbad biete auch nach seiner Sanierung bei nur zwei Öffnungstagen pro Woche keinen Platz für Schwimmer aus zwei Stadtbezirken.

Das Schwimmbad in Münchingen sei ebenfalls zu klein und zudem schlecht an den ÖPNV angebunden. Nun liegt die Hoffnung auf den kommenden Haushaltsberatungen des Gemeinderats. „30 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie wären ein erster Schritt“, so Dünkel-Mutschler. Der Wunsch nach einem Schwimmbad sei getragen von einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung.

Vorgeschichte

Was lange währt, sollte jetzt mal gut werden: Für Ex-OB Wolfgang Schuster (CDU) war ein Schwimmbad für Weilimdorf durchaus vorstellbar. Im Zuge der Bankenfinanzkrise 2008/2009 wurde jedoch ein Sparkurs eingeläutet, der das Projekt erst mal auf Eis legte. Auch wenn der Haushalt sich nun wieder deutlich erholt hat, die Idee für ein Weilimdorfer Schwimmbad wurde bislang nicht weiterverfolgt.