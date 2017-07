Die Christiane-Eichendorfer-Stiftung freut sich auf einen herzlichen Empfang der Tour Gingko 2017 am Samstag auf dem Weilimdorfer Löwenmarkt.

Über 150 prominente und engagierte Radfahrerinnen und Radfahrer werden am Samstag zum Finale der Jubiläumstour Ginkgo 2017 auf dem Weilimdorfer Löwen-Markt einfahren. Schirmherr der Veranstaltung ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Christiane Eichenhofer Stiftung freut sich auf einen herzlichen Empfang durch viele Bürgerinnen und Bürger. Die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Weil Aktiv haben sich einige attraktive Spaß- und Mitmachgelegenheiten einfallen lassen. So können sportliche Bürger ihr Talent auf insgesamt zehn Spinningrädern unter Anleitung unter Beweis stellen. Firmen-Teams oder auch Vereine sind herzlich eingeladen, sich ab 11 Uhr auf dem Löwen-Markt in Szene zu setzen. Alles dient dem guten Zweck, denn die

Tour Ginkgo fährt für kranke Kinder und deren Familien und alle Spenden werden der bekannten Organisation Olgäle sorgt nach zugeführt. In Weilimdorf wird seit Anfang Juni fleißig gesammelt und in vielen Geschäften stehen kleine Ginkgobäumchen zum Verkauf. Einige Geschäfte starten noch besondere Aktionen, deren Erlöse ebenfalls in den großen Topf kommen. Am Samstag soll dann die gesamte Spendensumme, die auch großzügige Beträge der heimischen Unternehmen beinhalten wird, an Christiane Eichenhofer per Scheck öffentlich übergeben werden. Für die Kinder wird ein Scooter-Parcours für Sport und Spannung sorgen, für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Um 15 Uhr kommt dann die Tour zum Löwenmarkt.

Stiftung

Die Christiane Eichenhofer- Stiftung engagiert sich seit Jahren mit großem Erfolg für die kleinen Patientinnen und Patienten. Sie haben mit heimtückischen Krankheiten wie Krebs oder Mukoviszidose zu kämpfen. Selbst mit kleinen Spenden kann man dazu beitragen, die Betreuung der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien entscheidend zu verbessern.