Die Finanzierung des Sozialprojekts „Mobile Kindersozialarbeit“ läuft Ende des Jahres aus. Wenigstens für das Jahr 2017 scheint sein Fortbestehen durch Spenden gesichert. Die betreuende Sozialarbeiterin Cathrin Maier hat auf der letzten Bezirksbeiratssitzung über ihre für den Stadtbezirk so wichtige Arbeit gesprochen. Gleichzeitig richtete sie die Bitte an die Bezirksbeiräte, sich für eine Regelfinanzierung ab 2018 stark zu machen.

Ob sie sich an in Gruppen an öffentlichen Plätzen treffen oder gar rauchen und die Flasche kreisen lassen: Immer öfter nehmen Kinder so genannte „jugendtypische“ Verhaltensweisen an – oft schon im Alter von acht Jahren.

Gut, dass die Evangelische Gesellschaft im April 2015 die Möglichkeit hatte, die „Mobile Kindersozialarbeit“ mit einer 50 Prozent-Stelle in Weilimdorf aufzubauen. Ziel war es, das Konzept der Mobilen Jugendarbeit auf Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren zu übertragen – vom Streetworking über die Gruppenarbeit bis zur Einzelfallhilfe. Mit Erfolg: Schon knapp ein Jahr nach dem Start war klar: Der Bedarf ist hoch – weit höher als zu Beginn vermutet. Doch die Finanzierung des Projekts aus Landesmitteln, welche das Sozialministerium zur Verfügung stellt, läuft in nur wenigen Wochen aus.

Auf der letzten Bezirksbeiratssitzung stellte die Sozialarbeiterin Cathrin Maier ihr Tätigkeitsfeld vor und warb gleichzeitig für einen Antrag auf Regelfinanzierung für den nächsten Doppelhaushalt. Die Zahlen und Geschichten, sie präsentiert, sprechen für sich.

In den vergangenen eineinhalb Jahren konnte Cathrin Maier im Rahmen ihrer Streetworktätigkeit Kontakt zu 175 Kindern im Alter von acht bis 13 Jahren aufnehmen. Intensiverer, regelmäßiger Kontakt bestehe zu 25 Kindern, unter ihnen 14 Mädchen und 11 Jungs, zählte sie weiter auf. In dieser Zeit sind zwei Klubs entstanden, in denen die Sozialpädagogin jeweils fünf Mädchen im Alter von neun bis 12 Jahren betreue. „Die Kinder unternehmen gemeinsam die unterschiedlichsten Dinge“, hatte Cathrin Maier schon im April dieses Jahres berichtet. Damals feierte das Projekt sein einjähriges Bestehen. „So erfahren sie, wie sie ihre Freizeit sinnvoll gestalten können.“ Beim gemeinsamen Kochen werde diskutiert – unter anderem, wer was macht und wie die Aufgaben fair verteilt werden können. „Die Mädchen gehen zusammen einkaufen und lernen so den Umgang mit Geld. “ Mittlerweile haben die Mädchen so viel Vertrauen gefasst, dass sie auch Themen anzusprechen, für die sie bisher nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden haben.“

Cathrin Maiers Fazit: Der Fortbestand des Projekt Mobile Kindersozialarbeit, das wissenschaftlich durch die Diakonie Württemberg begleitet wird, erscheint dringend notwendig. Für das kommende Jahr gilt die Weiterfinanzierung über Spenden als gesichert. Den nächsten Doppelhaushalt beschließt der Gemeinderat 2018 – für die Bezirksbeiräte die Chance, sich für eine künftige Regelfinanzierung stark zu machen. Prompte Unterstützung kam unter anderem von Dieter Benz (SPD), der sagte, „Wir können stolz sein, dass wir so eine tolle Jugendarbeit haben.“ Die Bezirksvorsteherin Ulrike Zich äußerte sich darüber erfreut, dass zunächst einmal die Finanzierung 2017 gesichert ist. „Wir alle können froh sein, dass unsere Jugendlichen in so guten Händen sind.“