Der Vorstand der Fachgruppe Aktionen von WeilAktiv – Selbstständige in Weilimdorf wurde auf der vergangenen Mitgliederversammlung im Holiday Inn erneut bestätigt.

Kris Dujmic, Albert Sessler und Marcus Mannsdörfer wurden in der vergangenen Woche einstimmig zum Vorstand der Fachgruppe Aktionen von WeilAktiv – Selbstständige in Weilimdorf gewählt. Zum wiederholten Mal übernimmt das eingespielte Team sein Amt. Die Fachgruppe organisiert das Maibaumfest, den Weilemer Herbst oder die „Schlemmertour“, ist zuständig für die Weihnachtsbeleuchtung oder die Weihnachtsdekoration mit Bäumen auf dem Löwen-Markt. Neben den traditionellen Veranstaltungen im Stadtbezirk plant der neu gewählte Vorstand für 2018 eine umfassende Image-Kampagne. Dazu gehören unter anderem die Aktualisierung und Erweiterung der Firmenprofile der Mitglieder auf weilimdorf.de, ein Flyer mit Bonusheft sowie Großflächenplakate, die die einzelnen Händler vor Ort vorstellen.

Marcus Mannsdörfer, Inhaber des Bettenfachgeschäfts Mannsdörfer, sprach sich dafür aus, die Kundschaft auf mehreren Kanälen anzusprechen. So bietet der Fachhändler etwa für Apple-Mac-User Videotelefonie an. Auch in einem Live-Chat könnten die Mitglieder interessierte Kunden beraten, so Mannsdörfer. Das Vorstandsteam schlug seinen Mitgliedern vor, verstärkt mit dem Fahrradkurier Velo Carrier zusammenzuarbeiten. Auch ein günstiger „Store-Check“ kann durchgeführt werden.

Image-Kampagne

Die Fachgruppe Aktionen von WeilAktiv – Selbstständige in Weilimdorf setzt auf einen Mix aus Flyer, Plakaten und Digitalisierung.