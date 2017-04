Viertklässler der Engelbergschule haben im Gerlinger Wald 200 Nadelbäume gepflanzt. Ihre Exkursion gehört zur Schülerinitiative „Plant for the Planet“.

Wie gut, dass Barbara Günther, Lehrerin an der Engelbergschule, wärmende Arbeitshandschuhe verteilt hatte: Der Mittwochmorgen voriger Woche war knackig kalt. Den Temperaturen zum Trotz trafen sich die Pädagogin und ihre Viertklässler mit dem Revierförster Simon Walz und seinem Kollegen Jirka Lorenz im Gerlinger Wald. Ihre Mission war es, dort 200 junge Nadelbäume zu pflanzen. „Plant fort the Planet“ heißt die Schülerinitiative, welche die Kinder und ihre Klassenlehrerin beflügelt hat, ihr warmes Klassenzimmer zu verlassen. Vor zehn Jahren wurde die Aktion von dem damals neunjährigen Schüler Felix Finkbeiner ins Leben gerufen. Den Impuls für seine Idee bekam er von einem Referat, das er zum Thema Klimawandel vorbereitete. Felix entwarf die Vision, Kinder in jedem Land könnten eine Million Bäume pflanzen.

Schüler in ganz Deutschland griffen seine Idee auf – auch die Viertklässler der Engelbergschule.„Jeder gepflanzte Baum wird von den Kindern zum Symbol für Klimagerechtigkeit ernannt“, erklärte Barbara Günther. Luana (9) hat gut aufgepasst: „Wir pflanzen die Bäume, damit wir Sauerstoff bekommen.“ Mit dem Thema Kohlendioxid kennt sich auch Maja (10) aus: „Die Bäume nehmen ihn auf, und das ist lebenswichtig für uns Menschen.“ Das geruchlose Gas sei außerdem ein Ausgangsstoff der Fotosynthese, fügt Maryum (11) hinzu.

Jeder Baum könne pro Jahr zehn Kilogramm davon speichern – im Schulhof der Engelbergschule stehen 134 Bäume. „Das ergibt 1340 Kilogramm pro Jahr“, hat Alex, der Mitschüler der drei Mädchen, ausgerechnet. Innerhalb von zehn Jahren wachsen auch die jungen Bäumchen im Gerlinger Wald zu voller Pracht heran.

Plant for the Planet

Inspiriert worden ist die Initiative von der Umweltaktivistin Wangari Maathai aus Kenia, die in Afrika in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Der aktuelle Stand liegt bei

14 208 877 101 Bäumen. Mehr unter www.plant-for-the-planet.org.