Die beiden Kinderchöre beim Liederkranz Botnang freuen sich auf neue Sänger. Die Diplom-Sängerin Cornelia Ragg ist neue Chorleiterin.

Seit Februar leitet die Diplom-Sängerin Cornelia Ragg die beiden Kinderchöre beim Liederkranz Botnang. Kinder, die Lust haben mitzusingen, sind herzlich willkommen.

15 Jahre leitete Sabine Kleinbub die Kinderchöre beim Liederkranz Botnang. Nun ist die Diplom-Sängerin Cornelia Ragg für die beiden Chöre FriLiBo & JuLiBo verantwortlich. Schon seit 1973 singen auch die ganz Kleinen beim Liederkranz Botnang mit. Neben den beiden Kinderchören bestehen auch der Stammchor und der Chor „Sounds of Botnang“. Erleben kann man die Chöre an den traditionellen Theatertagen des Liederkranzes, am Herbstabend und die Kleinen auch auf dem bevorstehenden Kinder- und Jugendfestival am 9. Juli. Geprobt wird im eigenen Vereinsheim im Brahmsweg 24. Das Vereinsgebäude ist recht idyllisch gelegen, mit etwas Wiese drumherum und in erhöhter Lage.

Der Schwerpunkt der neuen Chorleiterin liegt in der spielerischen Stimmbildung. „Darüber hinaus ist mir die Unterstützung der individuellen Musikalität ein großes Anliegen.“

Kinderchöre

Die Proben sind freitags von 15.30 bis 16.30 Uhr, ab fünf Jahre, und von 16.30 bis 17.30 Uhr, ab Klasse 3, in der Liederkranzhalle.