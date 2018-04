Am 14. April findet die 12. Feuerbacher Kulturnacht statt. Veranstalter und Händler laden zu einem spannenden Programm mit zahlreichen Aktionen ein.

Während Bezirksvorsteherin Andrea Klöber das umfangreiche Kulturprogramm auf die Beine gestellt hat, zeichnen Ursula Braun, Sonja Traub und Günther Röder von „Die Aktiven“ im Gewerbe- und Handelsverein Feuerbach für die Aktionen in Feuerbachs Einkaufsmeile verantwortlich. „Mit insgesamt 44 teilnehmenden Einrichtungen und Geschäften sind wir auf dem Level der vergangenen Jahre“, so Röder. Die Besucher erwartet ein breites Angebot an Live-Acts sowie viel Kunst auf beiden Seiten, fügt er hinzu. Mehrmals wird es auf Höhe der Volksbank eine Feuershow geben, so Traub, Inhaberin von Blumen Pietsch.

Wer sich lang genug in der Stuttgarter Straße aufhält, wird dort einige Knicklichter ergattern, die sich als bunt leuchtendes Armband tragen lassen. Für das leibliche Wohl wird nicht nur an den einzelnen Stationen der Feuerbach-Nacht gesorgt, sondern auch beim Food Truck an der Ecke Grazer Straße/Stuttgarter Straße. Dort wird es schwäbische Spezialitäten geben. Das umfangreiche Programm startet bereits um 15 Uhr mit einer Stadtführung für Neubürger. Jutta Sailer-Paysan und Annette Schmidt erzählen „Feuerbacher Stadt-Geschichten“. Die Abschlussparty bis 1 Uhr findet im Freien Musikzentrum statt. Die Besucher können in diesem Jahr außerdem einen Shuttle-Service nutzen. Das Kulturprogramm bietet für jeden Geschmack etwas: Musik auf alten Instrumente, Skulpturen und Installationen, gefühlvoller Folk, moderner Tanz, Kindertheater und vieles mehr.

Programm

Das Programmheft wurde im Stadtbezirk verteilt und ist online auf www.feuerbach.de zu lesen. Die nicht unerheblichen Kosten für die grün-blaue Broschüre teilen sich der Bezirksbeirat (Verfügungsbudget) und „Die Aktiven“ vom GHV.