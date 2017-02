Schulterpolster, Dauerwellen und andere Modesünden – ach, da werden Erinnerungen wach! Und wer kennt sie nicht, die Ohrwürmer der süßen Achtziger von Nena, Madonna oder Queen? Mit „Neon-the Living 80s“ hat sich der Regisseur Ralf Sun künstlerisch mit der Ära des unbeschwerten Lebensgefühls auseinandergesetzt und eine Show auf die Beine gestellt, die es im Friedrichsbau Varieté noch nie gegeben hat.

„Seine neue Kreation ist fröhlich und lebenslustig.“ So beschreibt die Sprecherin des Friedrichsbau Varieté, Mascha Hülsewig, die Stimmung, welche die Zuschauer erwartet. Bunt und schrill treten die hochkarätigen Künstlerinnen und Künstler auf, die der Regisseur rund um den Globus gecastet hat. Da ist der Kanadier Maxime Poulin, der auf der Bühne so tut, als sei er nur durch Zufall im Rampenlicht gelandet. Wenn er auf sein Bonanza-Bike steigt, hält das Publikum die Luft an. Der Illusionist Alex „Black Magic“ kommt aus Russland. Der Screen-Magier verzaubert seine Fans als Figur eines Videospiels, die sich den steigenden Levels immer gefährlicherer Situationen stellen muss – und diese souverän meistert.

Der junge Mann, der über die Bühne schwebt wie ein überirdisches Wesen, heißt Oscar Kaufmann, ist Berliner und einer der Artisten, die sich im Cyr-Wheel bewegen können, einem Akrobatikgerät das dem Rhönrad ähnlich ist. Oscar gehört zu den besten der Welt. Aus Australien stammt die temperamentvolle Pippa, die von ihren Fans nicht umsonst „Hoola-Hoop-Hurricane“ genannt wird. Wie ein Wirbelwind erobert der freche Wildfang die Herzen des Publikums. „Was sie an Charme, Sex-Appeal und Lebensfreude auf die Bühne bringt, hat nur zum Teil etwas mit ihrer Fähigkeit zu tun, eine Unmenge Reifen an ihrem Körper kreisen zu lassen“, hat ein Kritiker über ihre Auftritte geschrieben. Ein Blick genügt – wohl wahr...

Durch die Show führt die ebenso bezaubernde Klara Kübler, die sich in einer Minute als sanfter, blond gelockter Engel präsentiert, im der nächsten als wilder Rockstar. „Ralf Sun hat diese Zeit in vollen Zügen aufgegriffen“, fasst Mascha Hülsewig die Stimmung auf der Bühne und im Saal zusammen. Für ihn sei diese Show eine weitere künstlerische Herausforderung, sagt der Regisseur. „Die Achtziger sind sehr präsent und haben eine große Schnittmenge zwischen den verschiedenen Kunstformen. Daher reizt es mich, sie in einer Show zusammenzuführen.“

Seit die Spielstätte im Dezember 2014 auf den Pragsattel gezogen ist, hat er sieben Eigenproduktionen geschaffen – „Neon“ ist Nummer Acht. Das Publikum habe alle bisherigen Shows mit Begeisterung aufgenommen, berichtet Mascha Hülsewig.

„Allein im vergangenen Jahr hatten wir 70000 Besucher auf 280 Sitzplätzen“, bilanziert sie. Diese hätten nicht nur die Hauptshows besucht, sondern auch die insgesamt 32 Gastspiele, Nachmittagsvorstellungen und Kindershows, die auf dem Pragsattel bisher zu sehen waren. Auch parallel zur aktuellen Show, die ab jetzt bis zum 15. April zu sehen ist, laufen Sondervorstellungen: Die Nachmittagsvorstellung von „Neon“ gibt es an den beiden Donnerstagen 23. Februar und 16. März – mit Kaffee, Tee und Kuchen. Wer über traumhafte Lieder, rauschende Roben und gewagte Frisuren ins Schwärmen gerät, merke sich Montag, 6., und Dienstag, 7. März, jeweils 20 Uhr, vor. An diesen beiden Abenden hat sich das wohl berühmteste „Frolleinwunder“ Stuttgarts angesagt, Frl. Wommy Wonder. Ihr Motto: „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden.“

Karten, auch für die parallel laufenden Shows, gibt es unter www.friedrichsbau.de oder direkt an der Kasse, Siemensstraße 15, von Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr, oder per Telefon 0711/225 70 75.