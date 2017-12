Noch bis 18. Februar läuft das aktuelle Programm „Circus Circus“ im Friedrichsbau Varieté. An Weihnachten, nach Neujahr und am Samstag finden Sondervorstellungen statt.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen wird das aktuelle Programm „Circus Circus“ im Friedrichsbau Varieté zu sehen sein. Eine gute Gelegenheit, die Show mit Künstlern der internationalen Zirkuswelt an diesen Tagen mit der Familie zu besuchen. Die zusätzlichen Vorstellungen finden am 25. Dezember, um 20 Uhr und am 26. Dezember, um 15 und um 20 Uhr statt. Auch das neue Jahr kann man mit Artisten und Akrobaten begrüßen. Eine entsprechende Vorstellung findet am 2. Januar, um 20 Uhr statt. Die aktuelle Show kommt aber auch an einem anderen Sondertermin, der bereits in dieser Woche stattfindet, zur Aufführung.

Dann nämlich, wenn an diesem Samstag, um 15.30 Uhr zum „Varieté zum Tee“ eingeladen wird. Schon in der Gründungszeit des legendären Friedrichsbau Theaters Anfang des vergangenen Jahrhunderts fanden Nachmittagsvorstellungen, bei denen Kaffee, Tee und süßes Gebäck gereicht wurden, großen Anklang. Auch an den beiden Samstagen am 6. und 27. Januar findet die aktuelle Varieté-Show „Circus Circus“ nachmittags statt. Es wird Kaffee oder Tee serviert und es stehen Kuchen zur Auswahl bereit. „Varieté zum Tee“ dauert eine gute Stunde und ist ohne Pause.

Denis Klopov

Scheinbar spielend leicht platziert Denis Klopov rotierende Bälle auf Schirmspitzen. Mit diesem besonderen Act begeisterte er bereits in der berühmten französischen TV-Show „Le plus grand cabaret du monde“.