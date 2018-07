Der Höflesmarkt Feuerbach war auch in diesem Jahr gut besucht. Der Gewerbe-und Handelsverein Feuerbach lud zu einem Rundgang mit Bezirksvorsteherin Andrea Klöber ein.

Gastgeber Jochen Heidenwag, 1. Vorsitzender des GHV Feuerbach, sorgte für einen launigen Start des Rundgangs mit Bezirksvorsteherin Andrea Klöber, die von ihrem Mann begleitet wurde. Er lud zu einem Glas Champagner ein. Mit dabei in der kleinen Runde waren unter anderem der zweite Vorsitzende des GHV Feuerbach Peter Schmaus und der Präsident der Sportvereinigung Feuerbach Rolf Schneider. Von Anfang an überzeugten auf dem Höflesmarkt „Die 3 Richtigen“. Die Musiker aus Mühlacker ließen sich überall auf der Stuttgarter Straße blicken und sorgten mit Akkordeon, Gitarre, Klarinette, Kontrabass und Gesang für musikalische Unterhaltung vom Schlager-Klassiker bis zum aktuellen Hit. Beim Fecht-Förderverein Feuerbach der Sportvereinigung Feuerbach zeigte sich Bezirksvorsteherin Klöber, ehemals selbst Fechtsportlerin, als besonders treffsicher.

Später dann zog sie bei der Sportvereinigung Feuerbach das große Los und gewann Karten für die „Queen Revival Show“ im Theaterhaus Stuttgart. Auch an der Show-Ecke Grazer Straße/Stuttgarter Straße wurde Halt gemacht. Dort fanden zahlreiche Tanzeinlagen unter der Leitung von Silke Kurz statt. Ein Programmpunkt, der auch in diesem Jahr wieder sehr beliebt war. „Seit zehn Jahren veranstalten wir den Höflesmarkt in dieser Form. Den GHV kostet die Veranstaltung rund 10 000 Euro“, so Heidenwag. Bei Winzer Fabian Rajtschan wurde gekostet. Neben seinen Weinen vom Lemberg punktete in diesem Jahr sein alkoholfreies Holunderblüten-Schorle. Zahlreiche Vereine sorgten mit ihren Ständen für Informationen aus erster Hand. „Er hat das meiste hier organisiert“, so Schmaus über den Vorstand der Aktiven beim GHV Dominik Godl.

33. Höflesmarkt

Er ist jedes Jahr ein beliebtes Sommer-Straßen-Fest in Feuerbach, der Höflesmarkt. Mit einem guten Händchen sorgt der veranstaltende GHV Feuerbach für ein ansprechendes Rahmenprogramm.