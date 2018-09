Die Feuerbacher Kirbe startet am Freitag mit „Rock the tent“. Von Samstag bis Montag ist Krämermarkt und Vergnügungspark. Der GHV veranstaltet einen verkaufsoffenen Sonntag.

Die Feuerbacher Kirbe findet in diesem Jahr von 7. bis 10. September statt. Das Traditionsfest soll nach dem Cannstatter Volksfest die zweitgrößte Veranstaltung dieser Art in Stuttgart sein. Die Eröffnung am Freitagabend übernimmt der Musikverein Stadtorchester Feuerbach (MSF) mit dem Konzert „Rock the tent“ im Kirbe-Festzelt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Ab Samstag locken Krämermarkt und Vergnügungspark.

Dann unterhalten der MSF sowie eine befreundete Gastkapelle die Besucher im Festzelt. Am Samstagabend ab 18 Uhr tritt dort die Partyband Dirty Saints auf. Der Kirbe-Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss daran folgt ab 11 Uhr das Frühschoppenkonzert durch den MSF sowie Auftritte des Jugendorchesters des Vereins und befreundeter Gastkapellen. Im Rahmen der Feuerbacher Kirbe veranstaltet der örtliche Gewerbe- und Handelsverein am 9. September von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Feuerbacher Einzelhändler laden zum Bummel durch die Stuttgarter Straße und Nebenstraßen ein.

Dabei erwartet die Besucher weit mehr als das übliche Angebot: Aktionen für Klein und Groß, Vorführungen, Verkostungen und neue Angebote. Für Schnäppchenjäger ist der Kirbe-Montag mittlerweile zu einer festen Größe geworden. Der traditionelle „Kirbe-Meedich“ beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert, dem Honoratioren-Stammtisch und dem Prominenten-Fassanstich. Auch nachmittags ist das Stadtorchester zu hören, bis die Musiker den Montagabend mit Stimmungsmusik, Rock und Pop beenden. Offizielles Ende der Kirbe ist am Montag um 23 Uhr.

Kirbe-Sonntag

