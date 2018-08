An diesem Freitag um 18 Uhr eröffnet der Wein-, Obst- und Gartenbauverein sein 45. Kelterfest. Bis Sonntagabend wird in und um die Kelter gefeiert.

Natürlich bietet der Kelterfest-Ausschank auch in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Feuerbacher Weinen. Ebenfalls dürfen die Besucher wieder Speisen vom Wurst-, Göckeles-, Backwaren- und Vesperstand in gewohnter Qualität erwarten. In und um die urige Feuerbacher Kelter herum lässt es sich gemütlich sitzen. Von Freitag bis Sonntag sorgen der Musikverein Stadtorchester Feuerbach, „Die Echterdinger“, die Chorvereinigung Feuerbach, die Riverside Jazz & Blues Band sowie die Harmonikafreunde Feuerbach für musikalische Unterhaltung.

Die Kelterfestkarte trägt 2018 den Spruch „Net motza, Wei' schloza“ und befasst sich etwas weniger mit lokalhistorischen, dafür mehr mit lokalpolitischen Themen. Dem Verfasser des Textes, dem WOGV-Ehrenvorsitzenden Helmut Wirth, wird wohl zu viel gemotzt derzeit ? Bei S21 sei „d'r Kucha“ nach dem Volksentscheid „gässa“ und darum hält er es für sinnvoller, sich mit der Bebauung des Rosensteinviertels zu beschäftigen als mit dem Erhalt von Gleisen.

Beim Thema Feinstaub bezweifelt er, dass ausgerechnet der „Kaminschacht“ Stuttgarts, das Neckartor, repräsentative Werte für Stuttgart liefert. Ein bisschen trauert er dem „klassischen Hausmeister“ nach, den die Stadt abgeschafft habe und fragt sich angesichts einer zunehmenden Verschmutzung „Warum haben wir eigentlich die Kehrwoche abgeschafft?“. So dürfte sein Text in diesem Jahr für genug Sprengstoff für angeregte Gespräche sorgen.

45. Kelterfest

Am Freitag, Samstag und Sonntag veranstaltet der WOGV Feuerbach das Kelterfest in und um die Feuerbacher Kelter herum. Zur Eröffnung am Freitag kommt Susanne Ramp, stellvertretende Bezirksvorsteherin von Feuerbach.