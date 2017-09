Auf dem Weilerhof in Filderstadt hat Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes, ein ernüchterndes Fazit zur diesjährigen Erntebilanz gezogen.

Tobias und Christian Briem, Sohn und Vater, betreiben in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts den Weilerhof. Sie liefern, so ihr Slogan, „Gemüse frisch von den Fildern“. Auch ihren Salat- und Kohlsorten haben in diesem Jahr Frost, Hitze und Regen zugesetzt. Wenngleich Briem junior einräumt: „Wir sind glimpflich davongekommen.“

Der Landes-Bauernpräsident aber berichtet von unerfreulichen Ernteergebnissen. Das Anbaujahr sei „erneut geprägt von Wetterextremen“ gewesen. Ackerbaukulturen, Obst und Wein waren dank der Temperaturen im März gut ins Jahr gestartet. Ernüchterung dann im April, als der Spätfrost zu großen Schäden führte. Starke Hitze verbunden mit Trockenheit im weiteren Vegetationsverlauf machte dann dem Ackerbau zu schaffen. „Die Ernte ist dieses Jahr erneut eine Zitterpartie für viele Landwirte gewesen“, berichtet Rukwied. „Die anhaltenden Niederschläge sind für uns Ackerbauern nervenaufreibend. Wir mussten dieses Jahr jede kleine Trockenphase nutzen, um das Getreide sprichwörtlich vom Feld zu stehlen.“

Trotzdem habe landesweit noch eine durchschnitt­liche Getreideernte eingefahren werden können. Allerdings: „Im Obstbau dürfte die Menge so gering ausfallen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Wir gehen nur noch von 40 Prozent einer normalen Ernte aus“, so Rukwied. „Einzelne Betriebe hat es teilweise noch viel härter getroffen. Sie ernten vielleicht noch zehn Prozent des Normalertrags.“ Im Weinbau lägen die Einbußen bei rund 25 Prozent.

Der LBV

Der Landesbauernverband in Baden-Württemberg e. V. (LBV) vertritt rund 36 000 Landwirte aus Baden-Württemberg. 24 selbstständige Kreisbauernverbände nehmen auf regionaler Ebene die Interessen des bäuer­lichen Berufsstandes wahr.