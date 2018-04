Am Wochenende ist es wieder so weit, meterhohe Maibäume werden im Beisein Dutzender Zuschauer aufgestellt. Auch auf den Fildern wird die Tradition aufrechterhalten.

Gelegentlich kommt es zu Unfällen beim Maibaumstellen. Kürzlich verunglückte ein 15-Jähriger in der Nähe von Bonn bei den Vorbereitungen zum Aufstellen tödlich. In Echterdingen musste der Veranstalter das Maibaumstellen 2017 absagen – er konnte die Sicherheit wegen neuer Auflagen nicht gewährleisten. Wie gehen Kommunen und Veranstalter mit den Gefahren um, welche Vorkehrungen gibt es? Stellvertretend haben wir in Filderstadt nachgefragt.

„Maibäume sind nicht ohne – genau wie Richtfeste und manches andere“, sagt Hildegard Lang, Abteilungsleiterin beim Ordnungsamt. „Aber wir sichern alles ab, was geht.“ Bedeutet: Erst wenn Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes grünes Licht geben, darf der Maibaum tatsächlich aufgestellt werden. Sie achten auch darauf, dass kein Zuschauer die Absperrungen übertritt. Außerdem hat die Stadt vor einigen Jahren ein Ingenieurbüro mit Sicherheitsprüfungen beauftragt. Unter anderem darüber, in welche Richtung der Maibaum fallen könnte.

Abhängig ist die Fallrichtung unter anderem von der Vorrichtung, in die der Baum angebracht wird. Sie ist nicht in jedem Ortsteil dieselbe. Je nachdem wird der Bereich dann abgesperrt. Doch nicht nur der Platz, auch der Maibaum selbst muss geprüft werden. Ein Sachverständiger checkt alle ein bis zwei Jahre, ob der Baum richtig gelagert wurde oder das Holz womöglich marode ist. Lang: „Hundertprozentige Sicherheit kann nie gewährleistet werden – aber wir tun alles, um die Traditionsveranstaltung aufrechtzuerhalten.“

Maibaumbrauch

Vermutlich liegt der Ursprung für das Brauchtum um den Maibaum bei den Germanen und deren Verehrung von Waldgöttern. Ab dem 19. Jahrhundert kam er als sichtbares Zeichen für eine selbstständige Gemeinde auf. Im Laufe der Zeit entstand ein stark lokales Brauchtum, das sich oft von Dorf zu Dorf erheblich unterscheidet.