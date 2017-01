„Die soziale Verantwortung, die Elefanten für sich übernehmen, begeistert mich – das gibt es sonst nur bei Wölfen“, sagt Heidrun Schondorff. So haben es ihr die Tiere angetan, ein Geschenk kam zum anderen, und mittlerweile besiedeln zwischen 600 und 800 Elefanten das Haus der Familie in Bonlanden.

Kaum sichtbar, nur zu erahnen, dass es ein Elefant ist – der kleinste elefantöse Mitbewohner von Heidrun Schondorff ist ein erbsengroßer Elefant in einer kleinen Schachtel. Ein Geschenk eines Freundes der Familie, der viel im Ausland unterwegs ist. „Von ihm und anderen Freunden und der Familie habe ich die meisten meiner Elefanten geschenkt bekommen, die wenigsten habe ich selbst gekauft“, sagt Heidrun Schondorff. „Mein Mann ist auch ein reicher Spender.“ Er habe ihr schon Elefanten als Schmuck geschenkt. Und auf der Treppe im Haus steht ein imposantes Exemplar, selbst gemacht aus Wackersteinen.

Zur Herde gehören auch ganz praktische Exemplare wie ein Klebestreifen-Halter, über dessen Rüssel das Klebeband abgerissen wird. Oder Stifte und Spitzer in geschnitzter Elefantenform. Andere sind dekorativ, stehen auf der Fensterbank, filigran geschnitzt aus Holz. Hängen als Marionetten von der Decke oder zieren Kissenbezüge. „Ich habe viele Elefanten, seit die Kinder aus dem Haus sind, habe ich ein eigenes Zimmer, in dem die meisten untergebracht sind“, sagt Heidrun Schondorff. So werde man im Wohnbereich nicht erschlagen von ihrer Sammelleidenschaft. Und das Elefantenzimmer hat Kultstatus, wenn die Enkel zu Besuch kommen und dort übernachten dürfen.

Wann und wieso genau ihre Liebe zu den Dickhäutern begonnen hat, weiß Heidrun Schondorff nicht. Doch sie erinnert sich an eine Situation in ihrer Kindheit, als ihre Oma sie zum Brotkauf schickte und erlaubte, sich für das Restgeld etwas zu kaufen. „Beim Bäcker stand ich fasziniert vor eine Schokoladenpackung, bedruckt mit Zirkuselefanten.“

Toll sei vor allem gewesen, dass man Elemente der Verpackung wie in manchen Kinderbüchern herausziehen konnte und neue Motive zum Vorschein kamen. „Ich musste diese Schokoladen-Verpackung haben!“, sagt Heidrun Schondorff – für das Brot reichte das Geld dann nicht mehr. Ob das ein Grund für ihre Elefantenliebe ist, sei dahin gestellt. Irgendwann habe sich die Faszination für die Tiere verselbstständig. „Jeder freut sich, dass er immer eine Geschenkidee für mich hat“, sagt sie.

Ein besonderes Geschenk ihrer Familie war ein Ritt auf einem echten Elefanten. Erst in Nepal auf einer Reise. „Doch einmal durfte ich auch in der Wilhelma, direkt hinter den Ohren des Elefanten sitzen, nicht wie in Nepal mit mehreren in einem aufgeschnallten Korb“. Ein kleines Fotos hält die Erinnerung an dieses besondere Erlebnis fest.

Im Elefantenzimmer geht es bunt her. Zeichnungen der Kinder und Enkel hängen neben Plakaten und Werbungspostern mit Elefanten. In schmalen Vitrinen stehen sie dicht gedrängt: aus Holz, Metall, Stein. Sie kommen aus Indien, Afrika, Tel Aviv. Wirklich wertvoll seien die meisten nicht, sagt Heidrun Schondorff. Der älteste sei ein kleiner Steiff-Elefant aus ihrem Geburtsjahr 1955. Aber sie kann zu allen eine Geschichte erzählen. „Mir geht es nicht um die Masse“, sagt sie, „sondern um das Besondere“.